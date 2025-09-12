Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου – 49χρονος έπεσε από ύψος 8 μέτρων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης 49χρονος, ο οποίος έπεσε από ύψος 8 μέτρων στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι εκτελούσε εργασίες.
To ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνόδευσαν οχήματα της αστυνομίας, για να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν γρηγορότερη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο.
