12.09.2025 20:00

Άνδρος: Τον συνέλαβαν γιατί φώναξε σύνθημα για τα Τέμπη μπροστά στον Τασούλα

12.09.2025 20:00
androw astynomia – pano tempi – new

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία στην Άνδρο σε διαδηλωτή, και μάλιστα μπροστά στα μάτια των παιδιών του, επειδή τόλμησε, μαζί με άλλους ντόπιους, να φωνάξουν σύνθημα για τα Τέμπη ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο νησί.

«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε το έγκλημα των Τεμπών» φώναξαν οι διαδηλωτές και το αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του διαδηλωτή, υπό τους ήχους της φιλαρμονικής του Δήμου με τον διοικητή της αστυνομίας να αρπάζει τα πανό από τα χέρια των διαδηλωτών.

Μάλιστα, ο συλληφθείς έμεινε στα κρατητήρια της Άνδρου και στις 12.30 το μεσημέρι της Πέμπτης ενημερώθηκαν οι οικείοι του ότι θα πήγαινε με τη διαδικασία του αυτοφώρου στην Σύρο, κατηγορούμενος για αντίσταση κατά της αρχής.

«Τον συνέλαβαν επειδή φώναξε συνθήματα» δήλωσε στο tvxs.gr η σύντροφός του, συμπληρώνοντας πως οι πολίτες πήγαν να διαδηλώσουν ειρηνικά μαζί με τα παιδιά τους και κατέληξαν να σπρώχνονται από τις αρχές και οι αστυνομικοί άρπαζαν τα πανό από τα χέρια τους, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται η σύλληψη του διαδηλωτή ο οποίος παραπονιέται πως πονάει ο ώμος του αλλά αγνοείται από τους αστυνομικούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δήμαρχος του νησιού Θεοδόσης Σουσούδης εξέδωσε ανακοίνωση ότι στο νησί θα μετέβαινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ευεργέτη Αλέξανδρου Γουλανδρή, στην Πλατεία Γηροκομείου.

«Ο δήμαρχος κάλεσε όλους τους πολίτες να έρθουν στην εκδήλωση. Πήγαμε περίπου 20 άτομα πολλοί με τα παιδιά μας μαζί και σταθήκαμε στη μέση της πλατείας. Κάποιοι είχαμε τις αφίσες που είχαμε ετοιμάσει σε τσάντες, άλλοι όμως κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν “Δικαιοσύνη”» είπε η σύντροφος του συλληφθέντος. «Ήρθαν οι αστυνομικοί. Μας είπαν να φύγουμε από την πλατεία. Κάποιοι αρνήθηκαν λέγοντας “Έχουμε δικαίωμα να είμαστε εδώ”. Ρωτάνε “Τι κρατάτε;” και μας παίρνουν τα πανό. Θέλαμε όταν τελειώσει η ομιλία του Τασούλα να φωνάξουμε “Δικαιοσύνη” και να σηκώσουμε το πανό. Μας έδιωξαν τελικά από εκεί, και μας πήγαν στο κάτω μέρος της πλατείας. Όταν φωνάξαμε τα συνθήματα και ανεβάσαμε το πανό, πήγαν κι άρπαξαν μια γυναίκα να τη συλλάβουν. Άρχισε να φωνάζει δυνατά η γυναίκα “Τι κάνετε; Έχω δυο παιδιά, αφήστε με” και την άφησαν γιατί έκανε θόρυβο και γιατί η εκδήλωση ήταν σε εξέλιξη. Εμείς συνεχίσαμε να φωνάζουμε τα συνθήματα από το κάτω μέρος της πλατείας. Και έρχονται τότε και συλλαμβάνουν τελικά τον σύντροφο μου, που φώναζε δυνατά κι αυτός μαζί με εμάς τα συνθήματα. Ήρθε μάλιστα ο διοικητής τσαντισμένος και άρπαξε τα πανό».

