Επεισόδιο σε λεωφορείο στη Γλυφάδα – Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο που κινούνταν στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένας αλλοδαπός άνδρας φέρεται να παρενόχλησε ανήλικες επιβάτιδες.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του παρουσία ανήλικων κοριτσιών, προκαλώντας την άμεση αντίδραση ενός άλλου επιβάτη.
Ο τελευταίος, αντιλαμβανόμενος την πράξη, τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να πέσει και να τραυματιστεί στο κεφάλι.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας για ιατρική περίθαλψη.
Διαβάστε επίσης:
Άνδρος: Συνελήφθη γιατί… φώναξε σύνθημα για τα Τέμπη μπροστά στον Τασούλα – Γυναίκα εξευτέλισε τον διοικητή της αστυνομίας
Eurobasket 2025: Πού στήθηκαν γιγαντοοθόνες στην Αττική για την τιτανομαχία Ελλάδας – Τουρκίας
Ολυμπία Οδός: Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς – Το λάθος της 70χρονης οδηγού, η αναστροφή και η αντίθετη πορεία (Χάρτες)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.