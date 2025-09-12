search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 22:26
ΕΛΛΑΔΑ

12.09.2025 21:56

Επεισόδιο σε λεωφορείο στη Γλυφάδα – Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης

12.09.2025 21:56
LEOFOREIO

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο που κινούνταν στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένας αλλοδαπός άνδρας φέρεται να παρενόχλησε ανήλικες επιβάτιδες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του παρουσία ανήλικων κοριτσιών, προκαλώντας την άμεση αντίδραση ενός άλλου επιβάτη.

Ο τελευταίος, αντιλαμβανόμενος την πράξη, τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να πέσει και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας για ιατρική περίθαλψη.

