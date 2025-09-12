Αδιανόητο: Έστειλαν καθηγητή στην Τήλο, ενώ είχε διοριστεί στη… Λέρο

Μια απίστευτη περιπέτεια περίμενε τον καθηγητή Φυσικής Μιχάλη Πετραβάκη, όταν έφτασε στην ακριτική Τήλο όπου διορίστηκε αναπληρωτής καθηγητής.

Φτάνοντας, όμως, στο νησί του ανακοινώθηκε ότι τελικά είχε διοριστεί στη Λέρο.

«Η διευθύντρια μου λέει, “χίλια συγγνώμη, λάθος κάναμε, δεν έπρεπε να σας στείλουμε στην Τήλο, αλλά στη Λέρο ήταν να παρουσιαστείτε”», λέει σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

Αναστατωμένος ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός και έχοντας πληρώσει τη μετακίνησή του, πήρε το πλοίο για τη Λέρο.

«Το ότι όλα γίνονται τελευταία στιγμή το ξέραμε. Το ότι είναι ανοργάνωτα το ξέραμε. Το ότι κανείς δεν νοιάζεται πως θα προλάβουμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι μπορεί για αλλού να ξεκινήσεις, αλλού να φτάσεις, αλλού να είσαι τοποθετημένος», λέει ο κ. Πεταβράκης στο βίντεο.

Τι είπε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης είπε στο κεντρικό δελτίο του ALPHA πως «είναι ένα θέμα παρανόησης.

Διότι στην Τήλο δεν υπάρχει τμήμα ένταξης. Λάθη μπορεί να γίνουν, τα λάθη όμως διορθώνονται από τη στιγμή που κλήθηκε ο εκπαιδευτικός στη διεύθυνση εκπαίδευσης, του ανακοινώθηκε και συμφώνησε με την μετακίνησή του. Πιστεύω ότι έχει λήξει το θέμα εδώ».

Αναλγησία και για δασκάλα από τη Θεσσαλονίκη

Στον Alpha, μίλησε και η αναπληρώτρια δασκάλα Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου από τη Θεσσαλονίκη: «είναι απάνθρωπο το να καθόμαστε και να ταλαιπωρούμαστε και να ζούμε με την αβεβαιότητα του “σε ποιο σχολείο θα είμαστε;”. Στο Κιλκίς πήγαινα κάθε μέρα με ταξί. Κάθε μέρα πλήρωνα 100 ευρώ ταξί. Συνεπώς ο μισθός μου έφευγε στις εννέα με δέκα μετακινήσεις».

Η δασκάλα, αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και λέει πως ο μεγαλύτερος φόβος της είναι να την στείλουν σε σχολείο χωρίς πρόσβαση για ΑμεΑ. Η ίδια δηλώνει πως επικοινώνησε με το υπουργείο Παιδείας και «αυτό που μου είπαν είναι ότι “εάν δεν μπορείτε να πάτε όπου σας στείλουμε και οι γιατροί θεωρούν ότι είστε ανίκανη παραιτηθείτε”».

«Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό και είπα και θα γίνει έργο, ότι θα πρέπει τα σχολεία να έχουν πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και θα πρέπει να δούμε πως θα το πραγματοποιήσουμε», δήλωσε ο κ. Παπαδομαρκάκης.

