search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 17:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 17:35

Τέμπη: Ο ΟΣΕ παραιτείται από ένδικα μέσα στην πρώτη απόφαση για αποζημίωση 4 συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

26.09.2025 17:35
trisagio_tempi2
ΕΡΤ

Δεν θα ασκήσει ένσταση ο ΟΣΕ στην πρώτη απόφαση αποζημιώσεων συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών,  όπως ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Σπύμφωνα με την ανακοίνωση, για την αποζημίωση σε 4 συγγενείς θύματος ύψους 800.000 ευρώ, παρά την προβλεπόμενη διαδικασία, ο ΟΣΕ παραιτείται ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι συγγενείς του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι με επιστολή του προς τη διοίκηση του ΟΣΕ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε από τον οργανισμό να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις 4 μελών της οικογένειας θύματος των Τεμπών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΣΕ

«Στις 21 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η εφετειακή απόφαση που προβλέπει αποζημιώσεις ύψους 200.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος (σύνολο 800.000 ευρώ) της τραγωδίας των Τεμπών.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση που εκδίδεται για αποζημιώσεις.

Την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από πλευράς ΟΣΕ και Hellenic Train.

Παρά την προβλεπόμενη διαδικασία για εξάντληση των ενδίκων μέσων, ο Αν. Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκφράζοντας την Κυβέρνηση, ζήτησε από την νέα διοίκηση του ΟΣΕ να παραιτηθεί από αυτήν την αξίωση, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι συγγενείς του θύματος».

Διαβάστε επίσης:

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Συγκέντρωσε 900 μονάδες αίματος στην καλοκαιρινή εκστρατεία

Σύλληψη ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού για κακοποίηση παιδιού – Ξερίζωσε τούφα από τα μαλλιά του

Ελιγμός με μισό ναι για την εκταφή Ρούτσι: Μόνο για ταυτοποίηση, όχι τοξικολογικές εξετάσεις – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trisagio_tempi2
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ο ΟΣΕ παραιτείται από ένδικα μέσα στην πρώτη απόφαση για αποζημίωση 4 συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

jimmy – kimmel
MEDIA

Disney: Ντράβαλα με επενδυτές εξαιτίας της προσωρινής «καρατόμησης» του Τζιμι Κίμελ- Πτώση στην τιμή της μετοχής της

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Δείχνει» την Ουγγαρία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας με drone

aimodosia_2907_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Συγκέντρωσε 900 μονάδες αίματος στην καλοκαιρινή εκστρατεία

arcadia
ΣΙΝΕΜΑ

Όσκαρ 2026: Το «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη η ελληνική υποψηφιότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 17:41
trisagio_tempi2
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ο ΟΣΕ παραιτείται από ένδικα μέσα στην πρώτη απόφαση για αποζημίωση 4 συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

jimmy – kimmel
MEDIA

Disney: Ντράβαλα με επενδυτές εξαιτίας της προσωρινής «καρατόμησης» του Τζιμι Κίμελ- Πτώση στην τιμή της μετοχής της

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Δείχνει» την Ουγγαρία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας με drone

1 / 3