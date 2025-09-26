Τέμπη: Ο ΟΣΕ παραιτείται από ένδικα μέσα στην πρώτη απόφαση για αποζημίωση 4 συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Δεν θα ασκήσει ένσταση ο ΟΣΕ στην πρώτη απόφαση αποζημιώσεων συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, όπως ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Σπύμφωνα με την ανακοίνωση, για την αποζημίωση σε 4 συγγενείς θύματος ύψους 800.000 ευρώ, παρά την προβλεπόμενη διαδικασία, ο ΟΣΕ παραιτείται ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι συγγενείς του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι με επιστολή του προς τη διοίκηση του ΟΣΕ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε από τον οργανισμό να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις 4 μελών της οικογένειας θύματος των Τεμπών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΣΕ

«Στις 21 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η εφετειακή απόφαση που προβλέπει αποζημιώσεις ύψους 200.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος (σύνολο 800.000 ευρώ) της τραγωδίας των Τεμπών.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση που εκδίδεται για αποζημιώσεις.

Την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από πλευράς ΟΣΕ και Hellenic Train.

Παρά την προβλεπόμενη διαδικασία για εξάντληση των ενδίκων μέσων, ο Αν. Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκφράζοντας την Κυβέρνηση, ζήτησε από την νέα διοίκηση του ΟΣΕ να παραιτηθεί από αυτήν την αξίωση, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι συγγενείς του θύματος».

