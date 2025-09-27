search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 11:26
ΕΛΛΑΔΑ

27.09.2025 10:03

Δημήτρης Οικονομόπουλος: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας – Ελεγχόμενη η κατάστασή του

27.09.2025 10:03
tempiSintagma

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών νοσηλεύεται ο Δημήτρης Οικονομόπουλος ο οποίος συμμετείχε σε απεργία πείνας τις τελευταίες επτά ημέρες, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι που επίσης κάνει απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (26/09). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνταξιούχος τραπεζικός ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τον μετέφερε για νοσηλεία.

Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι ελεγχόμενη, ωστόσο συνεχίζεται η παρακολούθησή του από το ιατρικό προσωπικό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 11:25
