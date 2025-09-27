Δημήτρης Οικονομόπουλος: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας – Ελεγχόμενη η κατάστασή του

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών νοσηλεύεται ο Δημήτρης Οικονομόπουλος ο οποίος συμμετείχε σε απεργία πείνας τις τελευταίες επτά ημέρες, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι που επίσης κάνει απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Είχαμε ένα λιποθυμικό επεισόδιο έξω από την Βουλή. Μετά από 10 μέρες που κάνει απεργία πείνας, λποθύμησε ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος που συντροφεύει τον Πάνο Ρούτσι στον αγώνα του. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. pic.twitter.com/IR7PzgLxy0 — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) September 26, 2025

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (26/09). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνταξιούχος τραπεζικός ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τον μετέφερε για νοσηλεία.

Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι ελεγχόμενη, ωστόσο συνεχίζεται η παρακολούθησή του από το ιατρικό προσωπικό.

