Αναστάτωση στο Σύνταγμα: Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Video)

Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας των απεργών πείνας για τα Τέμπη στο Σύνταγμα προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο συνταξιούχος τραπεζικός, ο οποίος βρίσκεται για έβδομη μέρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, είχε λιποθυμικό επεισόδιο.

Αφού οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν πως η κατάσταση της υγείας τους είναι απόλυτα ελεγχόμενη τον μετέφεραν στο Λαϊκό Νοσοκομείο για εξετάσεις και παρακολούθηση.

Σημειώνεται, πως ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, βρίσκεται στη 12η ημέρα της απεργίας πείνας με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του, όχι μόνο για την ταυτοποίηση, αλλά και για την πραγματοποίηση ειδικών βιοχημικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του Ντένις Ρούτσι.

Ο τραγικός πατέρας που έχει συγκινήσει το πανελλήνιο διαμήνυσε για την σχετική απόφαση του πρωτοδικείου Λάρισας, ότι «δεν είναι αυτό που επιθυμεί» και ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη μέρα: Μέχρι τέλους. Αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση και δεν θα τα αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε ο κ. Ρούτσι από το Σύνταγμα.

Νωρίτερα, μιλώντας στην κάμερα του Open, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι ακριβώς αυτή που επιθυμεί. «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου».

«Δεν δέχομαι τίποτα, μας κοροϊδεύουν. Συνεχίζω μέχρι τέλους» ήταν τα λόγια που αντάλλαξε με όσους ρωτούσαν για τη συνέχιση του αγώνα του.

Διαβάστε επίσης:

Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη στη Λαμία – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

Global Sumud Flotilla: Για «πρώτη νίκη» μιλά ο Ιάσονας Αποστολόπουλος – Το ελληνικό λιμενικό συνοδεύει την αποστολή

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 5χρονου στη Φωκίδα