ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

27.09.2025 11:20

«Τι με κοιτάς, φύγε να περάσω»: Έτσι ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή στην Μεταμόρφωση

27.09.2025 11:20
astinomia-new

Σε αιματηρή συμπλοκή κατέληξε το κρητικό γλέντι που γινόταν στη Μεταμόρφωση, τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τέσσερις τραυματίες να οδηγούνται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τους αυτόπτες μάρτυρες, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 02:30 σήμερα Σάββατο στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου και Ερμού, κοντά στο χώρο όπου γινόταν το γλέντι.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η αφορμή για το επεισόδιο ήταν μια λογομαχία μεταξύ αλλοδαπών που αποχωρούσαν από το κρητικό γλέντι.

Συγκεκριμένα, ένας Αλβανός είπε «γιατί με κοιτάς, φύγε να περάσω» σε έναν ομοεθνή του, με τις δύο παρέες να ξεκινούν τον καβγά.

Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε άγρια μάχη με μαχαίρια, στην οποία συμμετείχαν περίπου 20 άτομα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Από τη συμπλοκή, τέσσερις άνθρωποι κατέληξαν τραυματισμένοι και διακομίστηκαν στο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες.

Πρόκειται για δύο Αλβανούς, γεννημένους το 1999 και το 2000, που φέρουν σοβαρά τραύματα σε θώρακα, πλευρά και μασχάλη και έναν ακόμη Αλβανό, επίσης γεννημένο το 2000, με τραύματα στο μπράτσο, στο θώρακα και στο πρόσωπο.

Επίσης, τραυματίστηκε και ένας Έλληνας, γεννημένος το 2000, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στη μέση την ώρα που επενέβη για να σταματήσει τον καβγά.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ δεν αποκλείονται συλλήψεις.

ΕΛΛΑΔΑ

Ξέχασε το βιολί του στο λεωφορείο και ευχαρίστησε με… κονσέρτο τους υπάλληλους που το βρήκαν: Όλα τα απίθανα που χάνονται στα ΜΜΜ της Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φόβος βουλευτών της ΝΔ ότι η υπόθεση Ρούτσι μπορεί να γίνει θρυαλλίδα

ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Καλεσμένη σε γάμο παράγγειλε πίτσα στη δεξίωση και έγινε viral στο ΤikTok (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι 10 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών εξηγεί τι σημαίνει «εντολή εκταφής» – Τα «επικοινωνιακά νεφελώματα» και το καρφί στον «περιφερόμενο Φλωρίδη» (Video)

LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Σύνταγμα: Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Video)

