Χάιντι Κλουμ: «Μην κρύβεστε στα 50, είμαστε ακόμα εκεί για να μας δουν όλοι»

Οι σέξι εμφανίσεις είναι κάτι που έκανε ανέκαθεν και που απολαμβάνει μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας ότι η ηλικία της σαφώς και δεν αποτελεί για την ίδια εμπόδιο ούτε στο να εκφράζεται ελεύθερα ούτε και στη σεξουαλικότητά της.

Ο λόγος για τη Χάιντι Κλουμ, η οποία σε συνέντευξή της στο People, θέλησε να απευθυνθεί στους άνω των 50, υπενθυμίζοντάς τους ότι προφανώς και δεν είναι εκτός «παιχνιδιού» λόγω ηλικίας και ότι σαφώς θα πρέπει να διεκδικούν τα «θέλω» τους, όποια κι αν είναι αυτά σε όποια ηλικία.

«Η μεγαλύτερη παρανόηση για τα 50 είναι ότι είσαι εκτός “ραφιού”. Δεν είμαστε καθόλου εκτός ραφιού. Είμαστε ακόμα εκεί για να μας δουν όλοι. Μην κρύβεστε στα 50. Η ομορφιά αλλάζει συνεχώς, και εγώ είμαι εδώ για την αλλαγή. Αν όλα ήταν πάντα ίδια, η ζωή θα ήταν βαρετή. Για μένα το ότι είμαι μεγαλύτερη δεν έχει σημασία. Δεν νιώθω ντροπή για την ηλικία μου ή για το σώμα μου. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κάνουν αυτό που θέλουν» υπογράμμισε το πρώην αγγελάκι της Victoria’s Secret που στα 52 της εξακολουθεί να ποζάρει στον φακό με χάρη και αυτοπεποίθηση.

