search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 12:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 12:05

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει την επιβολή δασμών στα μικρά δέματα που εισάγονται από Shein και Temu

13.11.2025 12:05
taxydromeio-demata

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλλει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα, μέσω της κατάργησης της απαλλαγής από δασμούς των προϊόντων μικρής αξίας. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί σήμερα κατά τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών.

Το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να συνοδεύεται από έξοδα διεκπεραίωσης επί κάθε μικρού πακέτου που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές από τις πλατφόρμες Shein και Temu. Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει ορισθεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επιβάρυνση δύο ευρώ ανά πακέτο.

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίαζε να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά στα μέσα του 2028 στο πλαίσιο ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, ενός μεγάλου προγράμματος εναρμόνισης και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ κρατών μελών.

Ομως, «αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης», δηλώνει σε σημείωμά του προς τους 27 ο ευρωπαίος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς.

Στην πραγματικότητα, πολλοί τομείς της αγοράς ζητούν την αντιμετώπιση χωρίς καθυστερήσεις του αθέμιτου ανταγωνισμού που συνιστά η απαλλαγή των μικρών πακέτων από την επιβολή δασμών.

Σήμερα, η Κομισιόν και οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να συμφωνήσουν για την ανάγκη θέσπισης μεταβατικού συστήματος για την φορολόγηση των μικρών πακέτων που θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με σχέδιο κοινού ανακοινωθέντος, θα δεσμευθούν, δεδομένου του επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, για την εξεύρεση απλής και προσωρινής λύσης που θα επιτρέψει την εφαρμογή των μέτρων αυτών μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα μεταβατικά αυτά μέτρα θα τεθούν προς έγκριση στο προσεχές συμβούλιο των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών στις 12 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία: Απείλησε ταξιτζή με… ματσέτα γιατί δεν της άρεσε η μουσική! (video)

Νότια Κορέα: Δυο νεκροί και 18 τραυματίες από την τρελή πορεία φορτηγού σε αγορά

Ουκρανία: Πόλεμος φθοράς στο Ποκρόφσκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βεντέτα για τις… βεντέτες: Το ΠΑΣΟΚ κατά Φλωρίδη για «εθιμικές ανθρωποκτονίες» μετά την επίθεση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη      

policia new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Γυναίκα δολοφόνησε με μαχαίρι τον 9χρονο γιό της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Οι σημαιοφόροι της πολιτικής ορθότητας είναι οι πιο σκληροί φασίστες» (Video)

SURVIVOR2024
MEDIA

ΕΣΡ: Στο «μικροσκόπιο» το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Λίγο πριν βγει το τεστ εγκυμοσύνης θετικό, είχα κάνει τάμα στην Παναγία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

vroxi larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 12:43
tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βεντέτα για τις… βεντέτες: Το ΠΑΣΟΚ κατά Φλωρίδη για «εθιμικές ανθρωποκτονίες» μετά την επίθεση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη      

policia new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Γυναίκα δολοφόνησε με μαχαίρι τον 9χρονο γιό της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Οι σημαιοφόροι της πολιτικής ορθότητας είναι οι πιο σκληροί φασίστες» (Video)

1 / 3