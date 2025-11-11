search
11.11.2025 21:58

Ισραηλινοί έποικοι με κουκούλες τραυμάτισαν τέσσερις Παλαιστίνιους και πυρπόλησαν περιουσίες στη Δυτική Όχθη (Video)

11.11.2025 21:58
dytiki oxthi

Ισραηλινοί έποικοι εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε δύο κοινότητες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τραυματίζοντας τέσσερις Παλαιστίνιους και πυρπολώντας περιουσίες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και αξιωματούχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο παλαιστίνιος υπουργός Μουαγιάντ Σααμπάν δήλωσε ότι έποικοι πυρπόλησαν τέσσερα φορτηγά εταιρείας με γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς επίσης καλλιέργειες και παράγκες Βεδουίνων. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ενημέρωσε πως περιέθαλψε τραυματίες που είχαν δεχθεί επίθεση με ξύλα και πέτρες.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως στρατιώτες έσπευσαν στην Μπέιτ Λιντ και στην Ντέιρ Σάραφ αφότου δεκάδες κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε Παλαιστινίους, τραυματίζοντας τέσσερις κατοίκους, ενώ έβαλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απώθησαν τους επιτιθέμενους και συνέλαβαν τέσσερις υπόπτους που ανακρίνονται. Αργότερα, οι δράστες ανασυντάχθηκαν σε κοντινή βιομηχανική ζώνη και επιτέθηκαν σε στρατιώτες, καταστρέφοντας ένα στρατιωτικό όχημα.

Τουλάχιστον 264 επιθέσεις διαπράχθηκαν από ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τον Οκτώβριο, αριθμός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σε διάστημα ενός μήνα αφότου τα Ηνωμένα Έθνη άρχισαν να καταγράφουν ανάλογα συμβάντα, το 2006, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Η κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ζουν κάπου 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, βρίσκεται στην καρδιά των σχεδίων για το μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, όμως η μια ισραηλινή κυβέρνηση μετά την άλλη επεκτείνει ταχύτατα τους οικισμούς τις τελευταίες δεκαετίες, κατακερματίζοντας την περιοχή. Πάνω από μισό εκατομμύριο ισραηλινοί έποικοι έχουν εγκατασταθεί στη Δυτική Όχθη.

Οι περισσότερες χώρες του κόσμου και ο ΟΗΕ θεωρούν παράνομους τους οικισμούς βάσει του διεθνές δικαίου.

NIKOS_PAPPAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Πώς απαντά στις αιχμές της «Ιθάκης» για τις τηλεοπτικές άδειες

pater-parthenios 2
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Ο «πατέρας» Παρθένιος έκανε εξορκισμούς και λιβάνιζε με … χασίς

agrotes-234234
ΕΛΛΑΔΑ

Απογοήτευση αγροτών μετά τις συναντήσεις με Τσιάρα-Χατζηδάκη – Μιλούν για «θολές» υποσχέσεις και προαναγγέλλουν κλιμάκωση

kommotirio
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πάρτι» φοροδιαφυγής σε μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια – Ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό

ekav-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνέβη η ασύλληπτη τραγωδία με τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα στην Αχαΐα – Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να τον επαναφέρουν

