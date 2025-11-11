Ισραηλινοί έποικοι με κουκούλες τραυμάτισαν τέσσερις Παλαιστίνιους και πυρπόλησαν περιουσίες στη Δυτική Όχθη (Video)

Ισραηλινοί έποικοι εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε δύο κοινότητες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τραυματίζοντας τέσσερις Παλαιστίνιους και πυρπολώντας περιουσίες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και αξιωματούχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο παλαιστίνιος υπουργός Μουαγιάντ Σααμπάν δήλωσε ότι έποικοι πυρπόλησαν τέσσερα φορτηγά εταιρείας με γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς επίσης καλλιέργειες και παράγκες Βεδουίνων. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ενημέρωσε πως περιέθαλψε τραυματίες που είχαν δεχθεί επίθεση με ξύλα και πέτρες.

The Israeli illegal terrorist settlers attacked today Palestinian factories in Beit Lid town in Tulkarem district, destroying property and burning vehicles . The Israeli settlers terrorism is spreading all over the West Bank. pic.twitter.com/iqzH8m45uD — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) November 11, 2025

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως στρατιώτες έσπευσαν στην Μπέιτ Λιντ και στην Ντέιρ Σάραφ αφότου δεκάδες κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε Παλαιστινίους, τραυματίζοντας τέσσερις κατοίκους, ενώ έβαλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απώθησαν τους επιτιθέμενους και συνέλαβαν τέσσερις υπόπτους που ανακρίνονται. Αργότερα, οι δράστες ανασυντάχθηκαν σε κοντινή βιομηχανική ζώνη και επιτέθηκαν σε στρατιώτες, καταστρέφοντας ένα στρατιωτικό όχημα.

Τουλάχιστον 264 επιθέσεις διαπράχθηκαν από ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τον Οκτώβριο, αριθμός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σε διάστημα ενός μήνα αφότου τα Ηνωμένα Έθνη άρχισαν να καταγράφουν ανάλογα συμβάντα, το 2006, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

💥West Bank Palestinian beg for help as settlers invade their village to burn people alive. These are pogroms. No one comes to help. No army in sight. From @IhabHassane. pic.twitter.com/efXjyHxdeE — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) November 11, 2025

Η κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ζουν κάπου 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, βρίσκεται στην καρδιά των σχεδίων για το μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, όμως η μια ισραηλινή κυβέρνηση μετά την άλλη επεκτείνει ταχύτατα τους οικισμούς τις τελευταίες δεκαετίες, κατακερματίζοντας την περιοχή. Πάνω από μισό εκατομμύριο ισραηλινοί έποικοι έχουν εγκατασταθεί στη Δυτική Όχθη.

Οι περισσότερες χώρες του κόσμου και ο ΟΗΕ θεωρούν παράνομους τους οικισμούς βάσει του διεθνές δικαίου.

