Η δίψα ως όπλο: Το Ισραήλ επιτέθηκε σε υποδομές ύδρευσης των Παλαιστινίων πάνω από 250 φορές σε πέντε χρόνια

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και οι έποικοι έχουν επιτεθεί σε παλαιστινιακές πηγές νερού περισσότερες από 250 φορές τα τελευταία πέντε χρόνια, γεγονός που στοιχειοθετεί τη διαρκή επίθεση σε αποθέματα νερού πολιτών τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτει νέα έρευνα.

Βόμβες, σκύλοι, δηλητήρια και βαριά μηχανήματα ήταν μεταξύ των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση σε Παλαιστίνιους και τις υποδομές τους σε σημεία πόσιμου νερού, άρδευσης και αποχέτευσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας σε τουλάχιστον 90 περιπτώσεις μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Ιουνίου του 2025, σύμφωνα με το Pacific Institute, μια μη κομματική δεξαμενή σκέψης με έδρα την Καλιφόρνια που παρακολουθεί τις συγκρούσεις για το νερό.

Τον Φεβρουάριο του 2024, Ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές σκότωσαν οκτώ Παλαιστίνιους που μάζευαν νερό κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, ενώ τον Απρίλιο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε δύο σχολεία στην πόλη της Γάζας σκότωσαν και τραυμάτισαν 100 άτομα και κατέστρεψαν πέντε κινητές τουαλέτες και μια μονάδα αφαλάτωσης με ηλιακή ενέργεια που εγκαταστάθηκαν τον Οκτώβριο του 2024 στο πλαίσιο ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ.

Εκτιμάται ότι το 90% των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από άμεσες επιθέσεις ως στρατιωτικοί στόχοι ή είναι απρόσιτες για τους Παλαιστίνιους, καθώς βρίσκονται σε περιοχές που έχουν αποκλειστεί από τον ισραηλινό στρατό. Αυτές οι ενέργειες έχουν συμβάλει σε μια καταστροφή για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τον Pedro Arrojo-Agudo, ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση.

«Τέτοιες πρακτικές στη Γάζα, αλλά και σε άλλες ένοπλες συγκρούσεις όπως το Σουδάν, αποτελούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και έχουν καταγραφεί ως πρότυπα συμπεριφοράς που συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που στην περίπτωση της Γάζας ειδικότερα, αποτελούν σημαντικό μέρος μιας γενοκτονικής στρατηγικής», δήλωσε ο Arrojo.

«Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει συστηματικά το νερό για να εκτοπίσει και να διαχωρίσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό στα δικά του εδάφη, που βρίσκονται παράνομα κατεχόμενα από το 1967, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για απαρτχάιντ και προοδευτικό εποικισμό», πρόσθεσε.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τον Απρίλιο, μια ομάδα Ισραηλινών εποίκων στο χωριό Μπαρνταλά κατέστρεψε αγωγούς άρδευσης σε παλαιστινιακές ιδιοκτησίες, ενώ την ίδια ημέρα, άλλοι έποικοι προκάλεσαν ζημιές σε αγωγό ύδρευσης στο κοντινό χωριό Χιρμπάτ.

Τον Ιούλιο, το Ισραήλ σκότωσε τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιους σε σημείο διανομής νερού στον καταυλισμό προσφύγων Νούσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, έξι από τους οποίους ήταν παιδιά, τραυματίζοντας άλλους 16 εν μέσω κρίσιμων επιπέδων λιμού και αφυδάτωσης που ανάγκασαν τους ανθρώπους να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις αναζητώντας τροφή και νερό. Η επίθεση αποτελεί μέρος ενός αυξανόμενου μοτίβου που έχει αφήσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους νεκρούς ενώ προσπαθούσαν να έχουν πρόσβαση σε βασική βοήθεια σε τρόφιμα και νερό.

Τον Ιούλιο, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί «τη δίψα ως όπλο για να σκοτώσει Παλαιστίνιους».

Η Μέση Ανατολή έχει γίνει ένα θερμό σημείο βίας που σχετίζεται με το νερό τα τελευταία χρόνια, αλλά τα περιστατικά αυξάνονται παγκοσμίως εν μέσω κλιματικής καταστροφής, κακής διακυβέρνησης και κλιμακούμενων συγκρούσεων για την πρόσβαση σε γη και υδάτινες πηγές.

Το 2024, σημειώθηκαν 420 συγκρούσεις που σχετίζονται με το νερό παγκοσμίως – αύξηση 20% σε σχέση με το 2023, το οποίο ήταν επίσης έτος ρεκόρ, και αύξηση 78% σε σχέση με το 2022. Άλλες 160 και πλέον επιθέσεις καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η βία περιελάμβανε επιθέσεις σε φράγματα, αγωγούς, πηγάδια, μονάδες επεξεργασίας, συστήματα άρδευσης και εργαζόμενους, καθώς και δημόσιες διαμαρτυρίες και διασυνοριακές διαμάχες για την πρόσβαση στο νερό και τη χρήση του νερού ως όπλο πολέμου.

Στη Μαδαγασκάρη, οι δυνάμεις ασφαλείας οπλισμένες με δακρυγόνα, τανκς και πλαστικές σφαίρες κατέστειλαν σχεδόν καθημερινές διαμαρτυρίες υπό την ηγεσία των νέων για την αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και την έλλειψη νερού, μέχρι που ένα πραξικόπημα ανέτρεψε τον πρόεδρο τον Οκτώβριο.

Διαβάστε επίσης:

O Μίμο, το δελφίνι που κλέβει την παράσταση στη Βενετία, κινδυνεύει από τα ταχύπλοα (Video)

Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού C-130 που συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν

Γέφυρα κατέρρευσε στη νοτιοδυτική Κίνα, μόλις λίγους μήνες μετά τα εγκαίνια (Video)