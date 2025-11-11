Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού C-130 που συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν

Νεκρά είναι και τα 20 άτομα που επέβαιναν στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο συνετρίβη σήμερα στη Γεωργία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην Τουρκία.

Το μεταγωγικό εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, όταν κατέπεσε σε ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

All 20 military personnel aboard a Turkish C-130 cargo plane that crashed in Georgia have been confirmed dead, according to Turkey’s government.



The plane was returning from Azerbaijan to Turkey when it went down, leaving a trail of white smoke captured in video footage. pic.twitter.com/ZyF0H9sAaR — euronews (@euronews) November 11, 2025

Δεν εστάλη σήμα κινδύνου πριν την πτώση

Σε βίντεο που ήρθαν στο «φως» το αεροσκάφος καταγράφεται τη στιγμή της πτώσης του, να αφήνει πίσω του λευκό καπνό.

🚨🔴 BREAKING: Turkish military cargo plane C-130 crashes on the Georgia-Azerbaijan border. More details awaited 🇹🇷👀 pic.twitter.com/qGdCwbbDSD — THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) November 11, 2025

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανέφερε ότι η επαφή με το ραντάρ χάθηκε λίγα λεπτά μετά την είσοδο του αεροσκάφους στον γεωργιανό εναέριο χώρο, ενώ δεν εστάλη κανένα σήμα κινδύνου.

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory.



Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον τόπο της συντριβής παραμένει σε εξέλιξη.

Türkiyənin qəzaya uğrayan hərbi təyyarəsi yerə çırpıldıqdan sonra yanıb pic.twitter.com/CY0Vf7qrZV November 11, 2025

