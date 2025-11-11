Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού C-130 που συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νεκρά είναι και τα 20 άτομα που επέβαιναν στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο συνετρίβη σήμερα στη Γεωργία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην Τουρκία.
Το μεταγωγικό εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, όταν κατέπεσε σε ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.
Σε βίντεο που ήρθαν στο «φως» το αεροσκάφος καταγράφεται τη στιγμή της πτώσης του, να αφήνει πίσω του λευκό καπνό.
Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανέφερε ότι η επαφή με το ραντάρ χάθηκε λίγα λεπτά μετά την είσοδο του αεροσκάφους στον γεωργιανό εναέριο χώρο, ενώ δεν εστάλη κανένα σήμα κινδύνου.
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον τόπο της συντριβής παραμένει σε εξέλιξη.
