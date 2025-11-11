search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 20:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 18:55

Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού C-130 που συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν

11.11.2025 18:55
tourkiko-c-130

Νεκρά είναι και τα 20 άτομα που επέβαιναν στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο συνετρίβη σήμερα στη Γεωργία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην Τουρκία.

Το μεταγωγικό εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, όταν κατέπεσε σε ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Δεν εστάλη σήμα κινδύνου πριν την πτώση

Σε βίντεο που ήρθαν στο «φως» το αεροσκάφος καταγράφεται τη στιγμή της πτώσης του, να αφήνει πίσω του λευκό καπνό.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανέφερε ότι η επαφή με το ραντάρ χάθηκε λίγα λεπτά μετά την είσοδο του αεροσκάφους στον γεωργιανό εναέριο χώρο, ενώ δεν εστάλη κανένα σήμα κινδύνου.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον τόπο της συντριβής παραμένει σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Γέφυρα κατέρρευσε στη νοτιοδυτική Κίνα, μόλις λίγους μήνες μετά τα εγκαίνια (Video)

Η Βρετανία αναστέλει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ – Δεν θέλει εμπλοκή στις αμερικανικές επιθέσεις σε πλοία στην Καραϊβική

«Βυθίζεται» στη διαφθορά η Ουκρανία: Φίλος και πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι διέφυγε με πτήση λίγο πριν την έφοδο στο σπίτι του για μίζες εκατομμυρίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

servetalis-new
LIFESTYLE

Ο Άρης Σερβετάλης «ξαναχτυπά» για τις αμβλώσεις: Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο

ASTHENOFOR NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγοράκι 3 ετών έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε

kataggelia-magia
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Γυναίκα έκανε μάγια και τελετές για να… σώσει τον γάμο της – «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της»

jagger
LIFESTYLE

Κιθάρες, jackets και άλλα αντικείμενα των Rolling Stones σε δημοπρασία – Κεντρικό κομμάτι μια Gibson Les Paul Custom του 1968

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 20:41
kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

servetalis-new
LIFESTYLE

Ο Άρης Σερβετάλης «ξαναχτυπά» για τις αμβλώσεις: Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο

ASTHENOFOR NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγοράκι 3 ετών έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε

1 / 3