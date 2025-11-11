search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 19:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 18:41

Γέφυρα κατέρρευσε στη νοτιοδυτική Κίνα, μόλις λίγους μήνες μετά τα εγκαίνια (Video)

11.11.2025 18:41
gefyra kina

Μέρος μιας πρόσφατα εγκαινιασμένης γέφυρας κατέρρευσε την Τρίτη στην νοτιοδυτική επαρχία Σετσουάν της Κίνας κατά μήκος ενός εθνικού αυτοκινητόδρομου που συνδέει την καρδιά της χώρας με το Θιβέτ, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, αλλά δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Η αστυνομία στην πόλη Μαερκάνγκ έκλεισε τη γέφυρα Χονγκτσί μήκους 758 μέτρων για την κυκλοφορία το απόγευμα της Δευτέρας, αφού εμφανίστηκαν ρωγμές σε κοντινές πλαγιές και δρόμους, και παρατηρήθηκαν μετατοπίσεις στο έδαφος ενός βουνού, ανέφερε η τοπική κυβέρνηση.

Το απόγευμα της Τρίτης οι συνθήκες στην πλαγιά του βουνού επιδεινώθηκαν, προκαλώντας κατολισθήσεις, οι οποίες οδήγησαν στην κατάρρευση της γέφυρας προσέγγισης και του οδοστρώματος, πρόσθεσε.

Η κατασκευή της γέφυρας ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο εργολάβος Sichuan Road & Bridge Group στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης:

Η Βρετανία αναστέλει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ – Δεν θέλει εμπλοκή στις αμερικανικές επιθέσεις σε πλοία στην Καραϊβική

«Βυθίζεται» στη διαφθορά η Ουκρανία: Φίλος και πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι διέφυγε με πτήση λίγο πριν την έφοδο στο σπίτι του για μίζες εκατομμυρίων

Διώκεται για 142 αδικήματα ο Ιμάμογλου – Η τουρκική δικαιοσύνη δημοσίευσε τη δομή της «κερδοσκοπικής εγκληματικής οργάνωσης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 19χρονου που απειλούσε την ανήλικη σύντροφο του ότι θα διαρρεύσει βίντεο με προσωπικές τους στιγμές

tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Πρωτιά τηλεθέασης με το «καλημέρα» (10/11) της βδομάδας για το «Μια νύχτα μόνο»

lesvos-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Βούλιαξε» η Σκάλα Καλλονής της Λέσβου – Εικόνες καταστροφής (Photos)

troxonomos
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Πάτρα: Οδηγός παρέσυρε τροχονόμο

adonis-georgiadis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεωργιάδης: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αρκούντως δεξιά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 19:46
endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 19χρονου που απειλούσε την ανήλικη σύντροφο του ότι θα διαρρεύσει βίντεο με προσωπικές τους στιγμές

tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Πρωτιά τηλεθέασης με το «καλημέρα» (10/11) της βδομάδας για το «Μια νύχτα μόνο»

lesvos-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Βούλιαξε» η Σκάλα Καλλονής της Λέσβου – Εικόνες καταστροφής (Photos)

1 / 3