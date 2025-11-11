Γέφυρα κατέρρευσε στη νοτιοδυτική Κίνα, μόλις λίγους μήνες μετά τα εγκαίνια (Video)

Μέρος μιας πρόσφατα εγκαινιασμένης γέφυρας κατέρρευσε την Τρίτη στην νοτιοδυτική επαρχία Σετσουάν της Κίνας κατά μήκος ενός εθνικού αυτοκινητόδρομου που συνδέει την καρδιά της χώρας με το Θιβέτ, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, αλλά δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Η αστυνομία στην πόλη Μαερκάνγκ έκλεισε τη γέφυρα Χονγκτσί μήκους 758 μέτρων για την κυκλοφορία το απόγευμα της Δευτέρας, αφού εμφανίστηκαν ρωγμές σε κοντινές πλαγιές και δρόμους, και παρατηρήθηκαν μετατοπίσεις στο έδαφος ενός βουνού, ανέφερε η τοπική κυβέρνηση.

Chinese Engineering Failure- The 758-metre-long Hongqi bridge collapsed in southwest China, months after opening. China isn’t as smart as everyone makes them out to be. They couldn’t copy this design. The ground shifted on one of the approaches. Luckily it was noticed the day… pic.twitter.com/ZJDDdwgCP9 — Peter Lemonjello (@KCtoFL) November 11, 2025

Το απόγευμα της Τρίτης οι συνθήκες στην πλαγιά του βουνού επιδεινώθηκαν, προκαλώντας κατολισθήσεις, οι οποίες οδήγησαν στην κατάρρευση της γέφυρας προσέγγισης και του οδοστρώματος, πρόσθεσε.

NEW: 758-meter-long Hongqi bridge in the southwestern province of Sichuan, China collapses just months after opening.



Construction on the Chinese bridge had finished earlier this year, according to Reuters.



The collapse of the bridge was reportedly triggered by… pic.twitter.com/fyxMAW9JNN — Collin Rugg (@CollinRugg) November 11, 2025

Η κατασκευή της γέφυρας ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο εργολάβος Sichuan Road & Bridge Group στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

