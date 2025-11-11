Γέφυρα κατέρρευσε στη νοτιοδυτική Κίνα, μόλις λίγους μήνες μετά τα εγκαίνια (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μέρος μιας πρόσφατα εγκαινιασμένης γέφυρας κατέρρευσε την Τρίτη στην νοτιοδυτική επαρχία Σετσουάν της Κίνας κατά μήκος ενός εθνικού αυτοκινητόδρομου που συνδέει την καρδιά της χώρας με το Θιβέτ, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, αλλά δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.
Η αστυνομία στην πόλη Μαερκάνγκ έκλεισε τη γέφυρα Χονγκτσί μήκους 758 μέτρων για την κυκλοφορία το απόγευμα της Δευτέρας, αφού εμφανίστηκαν ρωγμές σε κοντινές πλαγιές και δρόμους, και παρατηρήθηκαν μετατοπίσεις στο έδαφος ενός βουνού, ανέφερε η τοπική κυβέρνηση.
Το απόγευμα της Τρίτης οι συνθήκες στην πλαγιά του βουνού επιδεινώθηκαν, προκαλώντας κατολισθήσεις, οι οποίες οδήγησαν στην κατάρρευση της γέφυρας προσέγγισης και του οδοστρώματος, πρόσθεσε.
Η κατασκευή της γέφυρας ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο εργολάβος Sichuan Road & Bridge Group στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
