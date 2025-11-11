search
11.11.2025 19:49

O Μίμο, το δελφίνι που κλέβει την παράσταση στη Βενετία, κινδυνεύει από τα ταχύπλοα (Video)

11.11.2025 19:49
delphini venetia

Ένα άγριο δελφίνι, με το παρατσούκλι «Mimmo» από τον τοπικό τύπο, έχει γίνει τακτικός επισκέπτης στα νερά της πλατείας του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, γοητεύοντας τους τουρίστες, αλλά εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλειά του εν μέσω έντονης θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Τα δελφίνια είναι σπάνιοι επισκέπτες στη λιμνοθάλασσα της πόλης, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αν και δύο εντοπίστηκαν τον Μάρτιο του 2021 κατά τη διάρκεια των περιορισμών λόγω COVID-19 που είχαν μειώσει τη δραστηριότητα των σκαφών.

Το δελφίνι εθεάθη για πρώτη φορά από τον Μανουέλ Τίφι, οδηγό θαλάσσιου ταξί, στις 23 Ιουνίου. Δήλωσε στην Corriere della Sera τον Οκτώβριο ότι το δελφίνι κολυμπούσε συχνά «ακριβώς μπροστά από την πλώρη». Ο Τίφι είπε ότι οι οδηγοί ταξί ανέφεραν θεάσεις για να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί. «Αλλά το ζώο φαίνεται να μην φοβάται», πρόσθεσε.

Άλλοι, ωστόσο, ήταν λιγότερο προσεκτικοί, με ορισμένους να φέρονται να του πετάνε μπάλες ή να κυνηγούν το ζώο με τις βάρκες τους. Έχουν επίσης οργανωθεί περιηγήσεις για selfies.

«Αυτό το ζώο δεν είναι τουριστικό αξιοθέατο, είναι ένα άγριο ζώο που πρέπει να μεταφερθεί σε ένα πιο υγιεινό περιβάλλον», δήλωσε η Cristina Romieri, η οποία ξεκίνησε την εκστρατεία «Σώστε το δελφίνι».

Η Romieri λέει ότι ενώ ένα δελφίνι μπορεί να επιβιώσει στη λιμνοθάλασσα, η λεκάνη του Αγίου Μάρκου είναι ένα άλλο θέμα, επειδή από εκεί περνούν «θαλάσσια ταξί, ατμόπλοια και όλα τα άλλα».

Ειδικοί στην Cert, μια ομάδα έκτακτης ανάγκης για τα θαλάσσια ζώα που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, και προσωπικό της ακτοφυλακής παρακολουθούν το δελφίνι και προσπαθούν να το βοηθήσουν να επιστρέψει στην ανοιχτή θάλασσα. Η ακτοφυλακή έχει προειδοποιήσει τους καπετάνιους να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων εάν δουν το ζώο.

