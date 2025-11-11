Σκωτία: Τις γνώριζε στο Tinder, τους αποσπούσε χρήματα και τις βίαζε – Η ιστορία του Κρίστοφερ Χάρκινς που παρέμενε ασύλληπτος επί μία δεκαετία, παρά τις καταγγελίες εναντίον του

Ερωτηματικά προκαλεί η υπόθεση ενός 38χρονου σήμερα άνδρα στη Σκωτία, ο οποίος υπήρξε κατά συρροή απατεώνας που αποσπούσε χρήματα από γυναίκες που προσέγγιζε ερωτικά, ενώ ασκούσε σωματική και ψυχολογική βία εναντίον τους, απειλώντας τις και πραγματοποιώντας σεξουαλικές επιθέσεις, ή ακόμα και βιασμό.

Έξι γυναίκες κατέθεσαν τις εμπειρίες τους σε podcast του BBC για τον Κρίστοφερ Χάρκινς, ο οποίος δρούσε ανενόχλητος επί σχεδόν δέκα χρόνια, παρά τη σειρά καταγγελιών που είχαν γίνει εναντίον του, με περισσότερες από 30 γυναίκες να πέφτουν θύματά του.

Ανάμεσά τους η 27χρονη τότε Νάντια, η οποία το 2018 βγήκε ραντεβού με τον Χάρκινς, μετά από μία γνωριμία τους στο Tinder. Η γυναίκα είχε πάει στο σπίτι του Χάρκινς, προκειμένου να φύγουν από εκεί για το ραντεβού τους σε κάποιο εστιατόριο.

Ωστόσο, ο Χάρκινς τής άνοιξε φορώντας φόρμα και, ισχυριζόμενος ότι είναι πολύ κουρασμένος για έξοδο, της πρότεινε να παραγγείλουν φαγητό στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την περιγραφή της Νάντια, το διαμέρισμα του Χάρκινς ήταν άδειο, ενώ ο ίδιος της πρόσφερε βότκα μόλις μπήκε στο σπίτι. Η γυναίκα αρνήθηκε, και προτίμησε να βάλει μόνη της ένα αναψυκτικό, γεγονός που εξόργισε τον Χάρκινς.

Είκοσι λεπτά αργότερα, η Νάντια έφυγε από το διαμέρισμα του Χάρκινς, αντιλαμβανόμενη ότι το ραντεβού τους δεν προχωρούσε όπως η ίδια ήθελε.

Ωστόσο, ο Χάρκινς άρχισε να τη «βομβαρδίζει» με μηνύματα. «Πώς τολμά κάποια σαν εσένα να έχει το θράσος να φεύγει από ραντεβού μαζί μου», της έγραψε, ενώ λίγο αργότερα της έστειλε νέο μήνυμα λέγοντας ότι θα της ρίξει μολότοφ στο αυτοκίνητο, ότι θα τη σκοτώσει και θα επιτεθεί στον πατέρα της.

Ο Χάρκινς ξεκίνησε να βρίζει τη γυναίκα για την εμφάνισή της, με την ίδια να ενημερώνει άμεσα την αστυνομία για τις απειλές του. Ωστόσο, οι Αρχές την ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, λέγοντάς της ότι δεν υπήρχαν ευθείες απειλές σε βάρος της.

Αν και η γυναίκα μπλόκαρε τον λογαριασμό του Χάρκινς στα social media, ο ίδιος συνέχιζε να την παρενοχλεί, επικοινωνώντας με πρόσωπα που τη γνώριζαν.

Περισσότερες από 30 οι γυναίκες που έπεσαν θύματά του

Η δράση του Χάρκινς είχε ξεκινήσει από το 2012 κιόλας, με τις Αρχές να δέχονται τότε τις πρώτες καταγγελίες εναντίον του, από γυναίκες από τις οποίες είχε αποσπάσει χρήματα. Ωστόσο, η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε μόλις στα τέλη του 2019.

Η αστυνομία ήταν επικεντρωμένη στο οικονομικό κομμάτι και, επειδή δεν υπήρχαν καταγγελίες για απειλές ή βία, χειρίστηκε τις υποθέσεις ως αστικές (απάτες) και όχι ποινικές. Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες γίνονταν σε διαφορετικά τμήματα της αστυνομίας στη Σκωτία και οι επιθέσεις εξετάζονταν χωριστά η μία από την άλλη.

Τελικά οι Αρχές αποφάσισαν να εξετάσουν πιο σοβαρά την υπόθεση μετά την απόφαση μιας γυναίκας να απευθυνθεί στα Μέσα Ενημέρωσης, τον Οκτώβριο του 2029. Η αστυνομία είχε απορρίψει την υπόθεσή της, παρά το γεγονός ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει ότι ο Χάρκινς της είχε αποσπάσει 3.247 λίρες για ανύπαρκτο πακέτο διακοπών.

Τελικά ο Χάρκινς φυλακίστηκε το 2024, έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία δράσης. Η ποινή είναι 12 χρόνια για 19 αδικήματα για σωματική και σεξουαλική βία κατά 10 γυναικών. Μεταξύ τους, οι απειλές και οι εκφοβισμοί κατά της Νάντια και της οικογένειας της.

Παράλληλα, αποδείχτηκε ότι ο Χάρκινς είχε αποσπάσει συνολικά 214.000 λίρες (περίπου 240.000 ευρώ) από γυναίκες, μεταξύ άλλων με ψεύτικα επενδυτικά προγράμματα, αλλά και χρησιμοποιώντας τις ταυτότητες γυναικών για να πάρει τραπεζικά δάνεια.

Συνολικά τα θύματά του ήταν τουλάχιστον 30 γυναίκες, ενώ τραγικό σημείο στην ιστορία είναι η υπόθεση βιασμού μίας γυναίκας από τον Χάρκινς, δύο μήνες μετά το ραντεβού της Νάντια μαζί του.

«Η κοπέλα θα μπορούσε να είχε σωθεί», είπε η Νάντια, σε περίπτωση που οι Αρχές είχαν δώσει τη δέουσα σημασία στην καταγγελία της.

