ΚΟΣΜΟΣ

21.01.2025 13:23

John Fetterman: Ποιος είναι ο «cool» γερουσιαστής που πήγε με… βερμούδα στην ορκωμοσία Τραμπ (videos)

21.01.2025 13:23
fetterman_kentriki

Tα πρωτόκολλα είναι για να… σπάνε. Έτσι φαίνεται να σκέφτηκε ο Γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν που έγινε viral λόγω της τουλάχιστον… «ανεπίσημης» ενδυμασίας του στην ορκωμοσία Τραμπ.

«Παρακολουθήστε τον γερουσιαστή Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια να κάνει την είσοδό του στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ντυμένος άνετα με σορτς γυμναστικής» αναφέρουν ΜΜΕ.

Παρότι, μάλιστα, οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, ο Τζον Φέτερμαν επέλεξε να εμφανιστεί με ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα, γκρι σορτς και αθλητικά παπούτσια και όπως είναι φυσικό γρήγορα έγινε αντικείμενο συζήτησης.

Ο ίδιος πάντως και να ήθελε δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος, ούτε φυσικά να κρυφυτεί, καθώς έχει ύψος 2.03μ. 

Ποιος είναι ο Τζον Φέτερμαν

Ο Τζον Καρλ Φέτερμαν, είναι Αμερικανός πολιτικός, που υπηρετεί ως Γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών για την πολιτεία της Πενσυλβάνιας, από τον Ιανουάριο του 2023. Είναι μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος.

Υπηρέτησε ως 34ος Αντικυβερνήτης της Πενσυλβάνια από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2023. Προηγουμένως, υπηρέτησε ως Δήμαρχος του Μπράντοκ από το 2005 έως το 2019.

Κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του κατάφερε να δημιουργήσει κοινοτικά κέντρα, να επιδιορθώσει και να αναπτύξει τα κατεστραμμένα κτήρια της πόλης, να προσφέρει δωρεάν κατοικίες προς ενοικίαση, να ενεργοποιήσει την οικονομία της, να δημιουργήσει προγράμματα που προωθούν την εκπαίδευση και τις τέχνες, προσελκύοντας νέους καλλιτέχνες από όλη τη χώρα, καθώς και να αναπτύξει πρωτότυπη βιολογική αγροτική μονάδα.

Ο Φέτερμαν, είναι γνωστός για την ιδιαίτερη εμφάνισή του, έχοντας τατουάζ και καθημερινό ντύσιμο. Οι New York Times, τον ανακήρυξαν το 2009, ως τον πιο “cool” δήμαρχο της Αμερικής.

Ο Τζον Φέτερμαν, γεννήθηκε το 1969, στο Δυτικό Ρίντιγνκ της Πενσυλβάνια από τον Καρλ και την Σούζαν Φέτερμαν.

Σπούδασε Χρηματοοικονομικά στο Κολλέγιο Ολμπράιτ στην Πενσυλβάνια, λαμβάνοντας πτυχίο (ΒΑ) το 1991. Στην συνέχεια, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, λαμβάνοντας μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΒΑ) το 1993.

Το 1997, μετέβη στη Μασαχουσέτη, για να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, επάνω στην Δημόσια Πολιτική, λαμβάνοντας μεταπτυχιακό δίπλωμα (MPP) από το “Harvard Kennedy School” του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ το 1999.

Ο Φέτερμαν, είναι παντρεμένος με την Βραζιλιανικής καταγωγής ακτιβίστρια, Τζιζέλ Μπαρέτο Αλμέιντα από το 2008, και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, και ζουν σε μια μεταποιημένη πρώην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Έχει αρνηθεί να ζει στην επίσημη κατοικία του Αντικυβερνήτη, προκειμένου οι εγκαταστάσεις της κατοικίας (όπως η πισίνα), να μένουν ανοιχτές για το κοινό.

Τον Μάιο του 2022, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

