search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 00:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 23:40

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε φέρετρο με τη σορό ομήρου από τον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα

13.11.2025 23:40
hamas omiroi

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε σήμερα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ένα φέρετρο με λείψανα που φέρονται να ανήκουν σε όμηρο της Χαμάς, το οποίο ακολούθως παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκουν σε έναν από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πλήθη ανθρώπων που κρατούσαν ισραηλινές και κίτρινες σημαίες παρατάχθηκαν στους δρόμους για να αποτίσουν φόρο τιμής καθώς περνούσε η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τη σορό.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς όφειλε να έχει ήδη παραδώσει στο Ισραήλ όλα τα λείψανα των ομήρων που παρέμεναν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μέχρι σήμερα δεν είχαν ακόμη επιστραφεί οι σοροί τεσσάρων ομήρων: τριών Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού.

Διαβάστε επίσης:

Κάντο όπως το Λος Άντζελες: Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε τον περιορισμό στις αυξήσεις ενοικίων – Ένα νέο κίνημα για το στεγαστικό   

Φρίκη στην Ιταλία: Γυναίκα δολοφόνησε με μαχαίρι τον 9χρονο γιό της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Ρωσία: Απείλησε ταξιτζή με… ματσέτα γιατί δεν της άρεσε η μουσική! (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kimberly-Guilfoyle-eksot
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος – Θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα

pao real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Βασιλιάς στη Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός, 87-77 τη Ρεάλ

hamas omiroi
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε φέρετρο με τη σορό ομήρου από τον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα

euclid-tsakalotos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ο Τσακαλώτος απαντά σε Χαρίτση: Προϋπόθεση για το δημοψήφισμα να έχει ιδρυθεί το κόμμα με το οποίο θα συμμαχήσουμε

su30 russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δύο νεκροί σε συντριβή μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 00:26
Kimberly-Guilfoyle-eksot
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος – Θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα

pao real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Βασιλιάς στη Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός, 87-77 τη Ρεάλ

hamas omiroi
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε φέρετρο με τη σορό ομήρου από τον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα

1 / 3