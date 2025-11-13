Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε φέρετρο με τη σορό ομήρου από τον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε σήμερα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ένα φέρετρο με λείψανα που φέρονται να ανήκουν σε όμηρο της Χαμάς, το οποίο ακολούθως παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκουν σε έναν από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πλήθη ανθρώπων που κρατούσαν ισραηλινές και κίτρινες σημαίες παρατάχθηκαν στους δρόμους για να αποτίσουν φόρο τιμής καθώς περνούσε η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τη σορό.

ארונו של החטוף החלל חצה את הגבול מרצועת עזה לשטח ישראל, ונמצא בדרכו לזיהוי במכון לרפואה משפטיתhttps://t.co/qdpwSRANQH

@Itsik_zuarets pic.twitter.com/D5V6RntF6V — כאן חדשות (@kann_news) November 13, 2025

Με βάση τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς όφειλε να έχει ήδη παραδώσει στο Ισραήλ όλα τα λείψανα των ομήρων που παρέμεναν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μέχρι σήμερα δεν είχαν ακόμη επιστραφεί οι σοροί τεσσάρων ομήρων: τριών Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού.

