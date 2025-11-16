search
ΚΟΣΜΟΣ

16.11.2025 19:31

Κύπρος: Τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Αμμοχώστου (Video)

16.11.2025 19:31
f161

Τέσσερα τουρκικά μαχητικά F-16 εισήλθαν παράνομα στον εναέριο χώρο (FIR) της Κυπριακής Δημοκρατίας γύρω στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή της Αμμοχώστου. Σύμφωνα με το ΡΙΚ, τα αεροσκάφη φέρεται να συμμετείχαν στην στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Λίγα λεπτά αργότερα, δύο ακόμη τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε χαμηλές διελεύσεις πάνω από τη Νεκρή Ζώνη, κοντά στον λεγόμενο «Βόρειο Πόλο» – Καϊμακλί. Την διέλευση κατέγραψαν πολίτες με βίντεο που έχει αναρτηθεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι κινήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από αρμόδιες πηγές ως προσπάθεια επίδειξης ισχύος, εν μέσω της επετείου στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΡΙΚ, το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά κατέγραψαν τις παραβιάσεις και ενημέρωσαν άμεσα το ελληνικό στρατιωτικό δίκτυο για συντονισμό ενεργειών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να προβεί σε επίσημα διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καταγγέλλοντας την ενέργεια ως κατάφωρη παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

