Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο (video)

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο απολογισμός από πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια του Χαρκόβο.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και παιδιά.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανακοίνωσε αρχικά μέσω Telegram ότι «ο εχθρός εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Μπαλακλίγια», προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες και οχήματα, «έναν νεκρό» και κάπου δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά.

Ο Βιτάλι Καραμπάνοφ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην πόλη αυτή, αναφέρθηκε από την δική του πλευρά μέσω Telegram σε τρεις νεκρούς και εννιά τραυματίες που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο, «κατά τις πρώτες πληροφορίες».

Σύμφωνα με τον δεύτερο, έγιναν δυο πυραυλικά πλήγματα στο κέντρο της πόλης.

Residential buildings in Balakliia, Kharkiv region after a russian missile strike. pic.twitter.com/gO9iSXisGh November 17, 2025

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία βάζει στο στόχαστρο σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις με drones εφόρμησης και πυραύλους. Την Παρασκευή, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ίδια πολυκατοικία κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, η Μόσχα κλιμακώνει επίσης εδώ κι εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. Το Κίεβο από την πλευρά του στοχοποιεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις στο έδαφος της Ρωσίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας συστήματα της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 36 ουκρανικά drones.

Στα μέτωπα των μαχών, ο ρωσικός στρατός εξακολουθεί να προελαύνει αργά, ιδίως στην περιφέρεια Ζαπορίζια, που κατέχουν κατά μεγάλο μέρος της οι δυνάμεις της Μόσχας. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε χθες ότι καταλήφθηκαν ακόμη δυο χωριά εκεί.

