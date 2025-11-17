search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 08:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 06:40

Τραμπ κατά Ρωσίας, Κίνας, Ιράν και Μαδούρο: Το νέο σχέδιο για τη διεθνή στρατηγική των ΗΠΑ – Για ποιους έρχονται κυρώσεις

17.11.2025 06:40
trump

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέο σχέδιο νόμου που προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, με πιθανή προσθήκη του Ιράν, ενώ δήλωσε ότι εξετάζει συνομιλίες με τον Νικολάς Μαδούρο. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει συμφωνία με το Πεκίνο για τις σπάνιες γαίες πριν από το τέλος Νοεμβρίου.

Κυρώσεις για όσους συνεργάζονται με τη Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες επεξεργάζονται σχέδιο νόμου που θα επιβάλει βαριές κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα συναλλάσσεται με τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι το μέτρο μπορεί να περιλάβει και το Ιράν. «Όπως ξέρετε, εγώ το πρότεινα, έτσι οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα υποστεί πολύ βαριές κυρώσεις», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως «μπορεί να προσθέσουν το Ιράν σ’ αυτό».

Το νομοσχέδιο θα του επιτρέπει να επιβάλλει δασμούς έως και 500% στις εισαγωγές από χώρες που αγοράζουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα και δεν υποστηρίζουν ενεργά την Ουκρανία. Ο Τραμπ στοχεύει ιδιαίτερα την Κίνα και την Ινδία, δύο από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικής ενέργειας. Παράλληλα, παραμένει επιφυλακτικός απέναντι σε πρωτοβουλίες του Κογκρέσου που προωθούν επιπρόσθετες κυρώσεις, καθώς επιδιώκει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Ανοιχτό ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Μαδούρο

Ο Τραμπ δήλωσε πως θα μπορούσε να ξεκινήσει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, την ώρα που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζεται να χαρακτηρίσει ως «τρομοκρατική οργάνωση» το λεγόμενο Cártel de los Soles, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ελέγχεται από τον Μαδούρο. «Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», είπε ο Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σημειώνοντας ότι το Καράκας «θα ήθελε να συζητήσουμε».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι το Cártel de los Soles, όπως και άλλες οργανώσεις όπως η Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα, ευθύνονται για βία και διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ένταση με τη Βενεζουέλα.

Προς συμφωνία με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι «ελπίζει» να επιτευχθεί εντός δέκα ημερών συμφωνία με το Πεκίνο για τις εξαγωγές σπανίων γαιών, κρίσιμων για την παγκόσμια βιομηχανία τεχνολογίας. «Δεν έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει τη συμφωνία, όμως ελπίζουμε να το κάνουμε ως την εορτή των Ευχαριστιών», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox News.

Η συμφωνία, που προέκυψε μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στα τέλη Οκτωβρίου, προβλέπει μείωση των αμερικανικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα και αναστολή των περιορισμών που είχε επιβάλει η Κίνα στις εξαγωγές των πολύτιμων μετάλλων. Σε αντάλλαγμα, το Πεκίνο δεσμεύτηκε να αγοράσει 12 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας έως το τέλος του έτους.

Ο Μπέσεντ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κίνα «θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της», προειδοποιώντας ωστόσο πως «η Ουάσιγκτον διαθέτει πολλούς μοχλούς» σε περίπτωση αθέτησης των συμφωνηθέντων.

Διαβάστε επίσης:

ΛΔ Κονγκό: Tουλάχιστον 32 νεκροί σε δυστύχημα σε ορυχείο κοβαλτίου – Κατέρρευσε ολόκληρη πλαγιά (Video)

Κύπρος: Τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Αμμοχώστου (Video)

ΗΠΑ: Η Εθνοφρουρά θα αποσυρθεί από το Σικάγο και το Πόρτλαντ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Intracom Ventures
BUSINESS

Intracom Ventures: Συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου της Selene για διατήρηση συμμετοχής στη Regency

tasoulas new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο Τασούλας: Υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της Δημοκρατίας 

kardashian-dakrya-new
LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Ξεσπά σε κλάματα για την αποτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (Video)

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ – Δύο τραυματίες

syriza_russia_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κι όμως, Τσίπρας, Λαφαζάνης και Βαλαβάνη είχαν συναντηθεί με τον Μεντβέντεφ στη Μόσχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 08:14
Intracom Ventures
BUSINESS

Intracom Ventures: Συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου της Selene για διατήρηση συμμετοχής στη Regency

tasoulas new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο Τασούλας: Υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της Δημοκρατίας 

kardashian-dakrya-new
LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Ξεσπά σε κλάματα για την αποτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (Video)

1 / 3