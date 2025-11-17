Τραμπ κατά Ρωσίας, Κίνας, Ιράν και Μαδούρο: Το νέο σχέδιο για τη διεθνή στρατηγική των ΗΠΑ – Για ποιους έρχονται κυρώσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέο σχέδιο νόμου που προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, με πιθανή προσθήκη του Ιράν, ενώ δήλωσε ότι εξετάζει συνομιλίες με τον Νικολάς Μαδούρο. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει συμφωνία με το Πεκίνο για τις σπάνιες γαίες πριν από το τέλος Νοεμβρίου.

Κυρώσεις για όσους συνεργάζονται με τη Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες επεξεργάζονται σχέδιο νόμου που θα επιβάλει βαριές κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα συναλλάσσεται με τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι το μέτρο μπορεί να περιλάβει και το Ιράν. «Όπως ξέρετε, εγώ το πρότεινα, έτσι οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα υποστεί πολύ βαριές κυρώσεις», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως «μπορεί να προσθέσουν το Ιράν σ’ αυτό».

Το νομοσχέδιο θα του επιτρέπει να επιβάλλει δασμούς έως και 500% στις εισαγωγές από χώρες που αγοράζουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα και δεν υποστηρίζουν ενεργά την Ουκρανία. Ο Τραμπ στοχεύει ιδιαίτερα την Κίνα και την Ινδία, δύο από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικής ενέργειας. Παράλληλα, παραμένει επιφυλακτικός απέναντι σε πρωτοβουλίες του Κογκρέσου που προωθούν επιπρόσθετες κυρώσεις, καθώς επιδιώκει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Ανοιχτό ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Μαδούρο

Ο Τραμπ δήλωσε πως θα μπορούσε να ξεκινήσει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, την ώρα που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζεται να χαρακτηρίσει ως «τρομοκρατική οργάνωση» το λεγόμενο Cártel de los Soles, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ελέγχεται από τον Μαδούρο. «Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», είπε ο Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σημειώνοντας ότι το Καράκας «θα ήθελε να συζητήσουμε».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι το Cártel de los Soles, όπως και άλλες οργανώσεις όπως η Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα, ευθύνονται για βία και διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ένταση με τη Βενεζουέλα.

.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other… November 16, 2025

Προς συμφωνία με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι «ελπίζει» να επιτευχθεί εντός δέκα ημερών συμφωνία με το Πεκίνο για τις εξαγωγές σπανίων γαιών, κρίσιμων για την παγκόσμια βιομηχανία τεχνολογίας. «Δεν έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει τη συμφωνία, όμως ελπίζουμε να το κάνουμε ως την εορτή των Ευχαριστιών», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox News.

Η συμφωνία, που προέκυψε μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στα τέλη Οκτωβρίου, προβλέπει μείωση των αμερικανικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα και αναστολή των περιορισμών που είχε επιβάλει η Κίνα στις εξαγωγές των πολύτιμων μετάλλων. Σε αντάλλαγμα, το Πεκίνο δεσμεύτηκε να αγοράσει 12 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας έως το τέλος του έτους.

Ο Μπέσεντ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κίνα «θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της», προειδοποιώντας ωστόσο πως «η Ουάσιγκτον διαθέτει πολλούς μοχλούς» σε περίπτωση αθέτησης των συμφωνηθέντων.

