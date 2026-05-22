Η εκτόξευση των χρεών φέρνει ξανά 72 δόσεις: Στα 30 ευρώ η ελάχιστη καταβολή και επιτόκιο 5,84% 

Μία ακόμη μεγάλη ρύθμιση χρεών ετοιμάζεται να ανοίξει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να διαχειριστεί το εκρηκτικό μείγμα ληξιπρόθεσμων οφειλών, ακρίβειας και κοινωνικής πίεσης που συσσωρεύεται σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς Εφορία και ΕΦΚΑ παρουσιάζεται ως «ανάσα» για τους οφειλέτες, ωστόσο στην πραγματικότητα αποτυπώνει και κάτι βαθύτερο: ότι χιλιάδες φορολογούμενοι αδυνατούν πλέον να παρακολουθήσουν τον λογαριασμό των υποχρεώσεών τους.

Το οικονομικό επιτελείο ανοίγει ξανά την πόρτα μιας ευνοϊκότερης ρύθμισης για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2023, δίνοντας περιθώριο μέχρι το τέλος του 2026 για την υποβολή αιτήσεων. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα νέο «παράθυρο σωτηρίας» για όσους βρέθηκαν εκτός ρυθμίσεων ή αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις πάγιες ρυθμίσεις των 24 και 48 δόσεων.

Το ενδιαφέρον είναι πως η ρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Δημόσιο εμφανίζει υψηλές εισπράξεις φόρων και διαφημίζει διαρκώς τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Πίσω όμως από τους αριθμούς κρύβεται μια διαφορετική πραγματικότητα: πολίτες που πληρώνουν με τεράστια δυσκολία, χρησιμοποιώντας αποταμιεύσεις, δανεικά ή καθυστερώντας άλλες βασικές ανάγκες για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις.

Η νέα ρύθμιση θα αφορά αποκλειστικά παλαιά χρέη. Όσα δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά θα παραμένουν εκτός και θα οδηγούνται στις γνωστές πάγιες ρυθμίσεις. Με απλά λόγια, το υπουργείο Οικονομικών θέλει να δώσει μία τελευταία ευκαιρία στους παλιούς οφειλέτες, χωρίς όμως να ενθαρρύνει νέες καθυστερήσεις πληρωμών.

Οι όροι μόνο τυπικοί δεν είναι. Για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας, να μην έχει αμετάκλητες καταδίκες για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο και να έχει τακτοποιήσει άλλες εκκρεμότητες που μένουν εκτός ρύθμισης.

Το ελάχιστο ποσό δόσης θα ξεκινά από τα 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο θα παραμένει σταθερό στο 5,84%. Δηλαδή ακόμη και η «ανάσα» θα έχει κόστος, καθώς το Δημόσιο δεν χαρίζει τίποτα. Δίνει χρόνο, αλλά εισπράττει κανονικά τόκους.

Από την άλλη πλευρά, όσοι παραμείνουν συνεπείς θα αποκτούν φορολογική ενημερότητα και θα αποφεύγουν τα γνωστά μέτρα πίεσης της εφορίας. Κατασχέσεις λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και ποινικές διώξεις θα «παγώνουν» όσο η ρύθμιση εξυπηρετείται κανονικά.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη αγωνία χιλιάδων πολιτών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν φοβούνται τόσο τη δόση όσο το ενδεχόμενο να βρεθούν ξαφνικά με δεσμευμένο λογαριασμό ή με κατασχέσεις για παλιά χρέη που «φούσκωσαν» από προσαυξήσεις και τόκους.

Το οικονομικό επιτελείο γνωρίζει πολύ καλά ότι η πίεση στην κοινωνία μεγαλώνει. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ιδιωτικό χρέος παραμένει γιγαντωμένο, ενώ η ακρίβεια συνεχίζει να εξανεμίζει διαθέσιμο εισόδημα. Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και στην ανάγκη να μη διαρραγεί πλήρως η σχέση των πολιτών με την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Γι’ αυτό και το νέο νομοσχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στις 72 δόσεις. Περιλαμβάνει και ένα πακέτο μέτρων στήριξης που επιχειρεί να λειτουργήσει ως πολιτικό και κοινωνικό αντίβαρο στην πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

Μέσα στις παρεμβάσεις προβλέπεται επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί για σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες, αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος για συνταξιούχους άνω των 60 ετών από 250 σε 300 ευρώ, αλλά και διεύρυνση των κριτηρίων ώστε να αυξηθούν οι δικαιούχοι.

Παράλληλα, επιχειρείται διόρθωση στο στεγαστικό μέτωπο μέσω αλλαγών στα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου, την ώρα που τα μισθώματα παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και η εύρεση κατοικίας μετατρέπεται σε καθημερινό εφιάλτη κυρίως για νέους εργαζόμενους και δημόσιους λειτουργούς.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο πακέτο μπήκε και η πρόβλεψη για επιστροφή δύο ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας το κόστος στέγασης λειτουργεί πλέον αποτρεπτικά ακόμη και για τη στελέχωση βασικών δημόσιων υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, επεκτείνεται και ο εξωδικαστικός μηχανισμός για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για όσους πληρώσουν το 25% της οφειλής και ρυθμίσουν το υπόλοιπο.

Το μήνυμα είναι σαφές: το κράτος θέλει να εισπράξει, αλλά αντιλαμβάνεται ότι χωρίς δόσεις, διευκολύνσεις και μικρές «ανάσες» μεγάλο μέρος της κοινωνίας κινδυνεύει να βρεθεί οριστικά εκτός οικονομικού συστήματος.

