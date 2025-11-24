Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο – Τη σκούντηξε για να δείξει τη ζωγραφιά του, λέει ο πατέρας του

Σε διαθεσιμότητα, ώσπου να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, τέθηκε η 55χρονη δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της σε σχολείο στο Λουτράκι, ότι την θώπευσε.

Η εκπαιδευτικός δεν θα διδάσκει στα δύο νέα σχολεία που έχει πάρει απόσπαση και στα οποία έχει προκληθεί αναστάτωση από τη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό. Όπως είπε στο MEGA, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, η εκπαιδευτικός είχε αρνηθεί την αξιολόγηση.

«Θλίβομαι με το γεγονός και ζητώ συγγνώμη. Η εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί, είναι στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια, ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση», ανέφερε ο γγ του υπουργείου Παιδείας.

«Η εν λόγω εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί. Γνωρίζω ότι έχει αρνηθεί την αξιολόγηση δύο φορές και έχει παραπεμφθεί», ανέφερε επίσης

Πατέρας 6χρονου: Θέλω μόνο να προστατευτεί το παιδί μου

Παράλληλα, ο πατέρας του 6χρονου που βρέθηκε στο επίκεντρο γιατί κατηγορείται ότι «θώπευσε» τη δασκάλα του είπε στο MEGA: «Θέλω μόνο να προστατευτεί το παιδί μου, είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό, έχουμε μείνει όλοι άναυδοι. Δεν φτάσαμε ποτέ ως οικογένεια στο άκρο να απολυθεί η γυναίκα. Αυτό που ζητήσαμε είναι να μην έχει επαφή με παιδιά γενικά. Αυτό είπα από την πρώτη στιγμή. Δεν μίλησα μόνο για το δικό μου το παιδί. Ζητήσαμε από την Πρωτοβάθμια να απομακρυνθεί από τα παιδιά, ώσπου να γίνει μία αξιολόγηση. Αυτό ζητήσαμε μόνο. Να πάει σε μία θέση γραφείου. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί δεν έκανε τίποτα. Από όσο μας περιέγραψε, τελείωσε τη ζωγραφιά του, πήγε στην κυρία, δεν τον κοίταζε η κυρία και την σκούντηξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του. Τώρα αν αυτό θεωρείται συμβάν, ας θεωρηθεί συμβάν. Το βασικότερο είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να προστατεύσουμε όλοι τα παιδιά μας. Όποιος έχει παιδιά το αντιλαμβάνεται φαντάζομαι».

«Έχουμε στεναχωρηθεί πολύ, δεν θέλουμε να στοχοποιηθεί ένα 6χρονο παιδί για κάτι τέτοιο. Είμαστε όλοι από πάνω από το παιδί να μην καταλάβει κάτι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το αν είναι έγκλημα ότι ένα παιδί πήγε να δείξει στη δασκάλα του τη ζωγραφιά του, το αντιλαμβάνεται καθένας. Έτυχε σε εμάς το λαχείο. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Ας σκεφτεί ο καθένας τι θα έκανε στη θέση μου. Αν έκανα φασαρία που με πήραν από το τμήμα για να με ειδοποιήσουν θα είχε επιπτώσεις στο παιδί και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Το μόνο μου μέλημα είναι να προστατεύσω το παιδί μου», υποστήριξε ακόμα στο Mega.

