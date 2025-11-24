search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 20:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 17:42

Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο – Τη σκούντηξε για να δείξει τη ζωγραφιά του, λέει ο πατέρας του

24.11.2025 17:42
daskala loutraki 88- new

Σε διαθεσιμότητα, ώσπου να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, τέθηκε η 55χρονη δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της σε σχολείο στο Λουτράκι, ότι την θώπευσε.

Η εκπαιδευτικός δεν θα διδάσκει στα δύο νέα σχολεία που έχει πάρει απόσπαση και στα οποία έχει προκληθεί αναστάτωση από τη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό. Όπως είπε στο MEGA, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, η εκπαιδευτικός είχε αρνηθεί την αξιολόγηση.

«Θλίβομαι με το γεγονός και ζητώ συγγνώμη. Η εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί, είναι στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια, ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση», ανέφερε ο γγ του υπουργείου Παιδείας.

«Η εν λόγω εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί. Γνωρίζω ότι έχει αρνηθεί την αξιολόγηση δύο φορές και έχει παραπεμφθεί», ανέφερε επίσης

Πατέρας 6χρονου: Θέλω μόνο να προστατευτεί το παιδί μου

Παράλληλα, ο πατέρας του 6χρονου που βρέθηκε στο επίκεντρο γιατί κατηγορείται ότι «θώπευσε» τη δασκάλα του είπε στο MEGA: «Θέλω μόνο να προστατευτεί το παιδί μου, είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό, έχουμε μείνει όλοι άναυδοι. Δεν φτάσαμε ποτέ ως οικογένεια στο άκρο να απολυθεί η γυναίκα. Αυτό που ζητήσαμε είναι να μην έχει επαφή με παιδιά γενικά. Αυτό είπα από την πρώτη στιγμή. Δεν μίλησα μόνο για το δικό μου το παιδί. Ζητήσαμε από την Πρωτοβάθμια να απομακρυνθεί από τα παιδιά, ώσπου να γίνει μία αξιολόγηση. Αυτό ζητήσαμε μόνο. Να πάει σε μία θέση γραφείου. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί δεν έκανε τίποτα. Από όσο μας περιέγραψε, τελείωσε τη ζωγραφιά του, πήγε στην κυρία, δεν τον κοίταζε η κυρία και την σκούντηξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του. Τώρα αν αυτό θεωρείται συμβάν, ας θεωρηθεί συμβάν. Το βασικότερο είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να προστατεύσουμε όλοι τα παιδιά μας. Όποιος έχει παιδιά το αντιλαμβάνεται φαντάζομαι».

«Έχουμε στεναχωρηθεί πολύ, δεν θέλουμε να στοχοποιηθεί ένα 6χρονο παιδί για κάτι τέτοιο. Είμαστε όλοι από πάνω από το παιδί να μην καταλάβει κάτι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το αν είναι έγκλημα ότι ένα παιδί πήγε να δείξει στη δασκάλα του τη ζωγραφιά του, το αντιλαμβάνεται καθένας. Έτυχε σε εμάς το λαχείο. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Ας σκεφτεί ο καθένας τι θα έκανε στη θέση μου. Αν έκανα φασαρία που με πήραν από το τμήμα για να με ειδοποιήσουν θα είχε επιπτώσεις στο παιδί και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Το μόνο μου μέλημα είναι να προστατεύσω το παιδί μου», υποστήριξε ακόμα στο Mega.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα: Όχημα παρέσυρε μητέρα μπροστά στο 10 ετών παιδί της

Κρήτη: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι 29χρονης και την τραυμάτισε σοβαρά (Photos)

Η κακοκαιρία σάρωσε Κέρκυρα, Τζουμέρκα, Μετέωρα και Τρίκαλα: Σπίτι κόπηκε στα δύο – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
melania trump
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ παρέλαβε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο

nikaia-1
ΥΓΕΙΑ

Εικόνες ντροπής στο νοσοκομείο Νίκαιας με δύο πλημμύρες σε 1,5 μήνα – «Άνοιξαν οι ουρανοί» σε «ανακαινισμένο» τμήμα του πρώτου ορόφου (Video)

tsipras axtsioglou765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Ο Τσίπρας παίρνει θέση για τη μάχη διαδοχής το 2023 – Το δαχτυλίδι στην Αχτσιόγλου, το sms και πώς εξηγεί τη νίκη Κασσελάκη    

xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Εξωσχολικοί ξυλοκόπησαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη – Σώθηκε από διερχόμενη οδηγό

tsipras_1111_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας – «Ιθάκη»: Η πρώτη του μέρα ως πρωθυπουργός και η κλήση στο «κόκκινο τηλέφωνο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 20:18
melania trump
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ παρέλαβε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο

nikaia-1
ΥΓΕΙΑ

Εικόνες ντροπής στο νοσοκομείο Νίκαιας με δύο πλημμύρες σε 1,5 μήνα – «Άνοιξαν οι ουρανοί» σε «ανακαινισμένο» τμήμα του πρώτου ορόφου (Video)

tsipras axtsioglou765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Ο Τσίπρας παίρνει θέση για τη μάχη διαδοχής το 2023 – Το δαχτυλίδι στην Αχτσιόγλου, το sms και πώς εξηγεί τη νίκη Κασσελάκη    

1 / 3