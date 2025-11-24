Λουτράκι: Αμετανόητη η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της για θωπεία – «Το έκανα για προστασία»

«Συγγνώμη» ζήτησε η δασκάλα του σχολείου στο Λουτράκι, από την οικογένεια του 6χρονου, τον οποίο είχε καταγγείλει πως την θώπευσε κατά τη διάρκεια μαθήματος. Η ίδια, ωστόσο, τόνισε ότι δεν μετάνιωσε για την καταγγελία, και πως έκανε ό,τι έκανε για λόγους προστασίας.

Η 55χρονη δασκάλα έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο, έπειτα από καταγγελία που έκανε για μαθητή της, της Α΄ Δημοτικού, αναφέροντας ότι τη θώπευσε στη διάρκεια του μαθήματος.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας να διατάζει σχετική ΕΔΕ, ενώ προχώρησε και στη μετακίνηση της δασκάλας σε άλλη σχολική μονάδα, μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

«Τα παιδιά δεν έχουν μάθει τι σημαίνει όριο»

Μιλώντας σήμερα στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η δασκάλα ζήτησε «συγγνώμη» από την οικογένεια του 6χρονου μαθητή της, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει μετανιώσει για την απόφασή της να προχωρήσει σε καταγγελία.

«Μου δίνει δύναμη ο Ιησούς. Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος, μέσα σε αυτούς ο 6χρονος και οι γονείς του. Αγαπάμε όλα τα παιδάκια του κόσμου, έκανα την καταγγελία για προστασία, δεν θέλω να επεκταθώ. Συγγνώμη αν στεναχώρησα την οικογένεια και αν προκάλεσα αναστάτωση. Δεν έχω μετανιώσει. Αγαπώ όλο τον κόσμο», ανέφερε αρχικά η δασκάλα.

Η δασκάλα μίλησε και για το παρελθόν της και όλα τα άσχημα βιώματα που είχε, που την έκαναν να στραφεί στην θρησκεία για να βρει παρηγοριά: «Ασχολούμαι με τα θεία εδώ και 5 χρόνια για να πάρω δύναμη, κουράγιο και παρηγοριά στα βάσανα και στις δυσκολίες της ζωής μου. Βασανίστηκα πολύ και ακόμη βασανίζομαι. Πέρασα δύσκολα από έναν αποτυχημένο γάμο που κράτησε 30 χρόνια. Ήμουν κακοποιημένη γυναίκα, δυστυχισμένη με έναν ναρκισσιστή και βίαιο άνδρα που με χειραγωγούσε και από φόβο δεν μίλαγα. Η οικογένειά μου ήταν άθεη και μου έλεγαν γιατί ασχολούμαι με αυτά. Όταν έχεις σχέση με νάρκισσο, μεγαλώνεις τα παιδιά σου μόνη σου. Έχω 2 παιδιά».

Η 55χρονη δασκάλα τόνισε, ακόμη, ότι δεν είναι «θεούσα» όπως την αποκάλεσαν, αλλά θεοσεβούμενη.

«Τα παιδιά δεν έχουν μάθει τι σημαίνει όριο. Οι γονείς έχουν άγνοια για τη σωστή διαπαιδαγώγησή τους. Βρήκα παρηγοριά και αγάπη στην εκκλησία. Μέσα από την πίστη μου προσπαθώ να συγχωρέσω. Επειδή πιστεύω στον Χριστό, απαντώ στους γονείς του παιδιού συγγνώμη αν τους στεναχώρησα», πρόσθεσε.

