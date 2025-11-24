Βία ανηλίκων: Τέσσερα τραυματισμένα παιδιά μεταφερθήκαν μόνο χθες στα νοσοκομεία, μετά από συμπλοκές

Διαστάσεις επιδημίας έχει πάρει η βία ανηλίκων καθώς καθημερινά τα παιδιατρικά Νοσοκομεία και τα επείγοντα των άλλων θεραπευτηρίων, δέχονται παιδιά που έχουν τραυματιστεί και κακοποιηθεί από συνολικούς τους.

Ενδεικτικά στη χθεσινή εφημερία του Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκαν τρία ανήλικα παιδιά τραυματισμένα από συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων και ένα στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπως αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας εργαζομένων στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Πρόκειται για ένα κορίτσι 15 ετών με τραύματα από ξυλοδαρμό από άλλες συνομήλικες.

Ένα αγόρι 16 ετών τραυματισμένο από άλλους ανήλικους μεταφέρθηκε από Ιστιαία Εύβοιας και προωθήθηκε σε νοσοκομείο ενηλίκων μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ένας μαχαιρωμένος 15χρονος από τη συμπλοκή ανηλίκων στη Βάρκιζα και ο αδελφός του 16 ετών επίσης μαχαιρωμένος από την ίδια συμπλοκή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.

Όπως καταγγέλλει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας εργαζομένων στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), ο 15χρονος που νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία» έχει τραύματα στα πλευρά και ο 16χρονος στο Ασκληπιείο έχει μαχαιριές στην περιοχή του θώρακα και στο ήπαρ.

Οι υπόλοιποι έξι ανήλικοι συνελήφθησαν και οδηγούνται με τους γονείς στο Αυτόφωρο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα, στο οποίο πρέπει να εστιάσουν και να βρουν άμεσα λύσεις οι οικογένειες, τα σχολεία και κράτος.

Μάλιστα ο ίδιος εκτιμά πως το 2025:

– Θα κλείσει με 3.000 τραυματισμούς παιδιών, τα οποία προσέφυγαν στα δημόσια νοσοκομεία που σε ορισμένες περιπτώσεις έφεραν τραύματα από σιδερογροθιές και μαχαίρια.

-Από αυτά, τα 1.000 νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού.

-Το 25% των περιστατικών αυτών συνέβησαν μέσα σε σχολεία.

Είναι, δε, πολύ περισσότερα, εάν συνυπολογιστούν η βία στα σχολεία, στα φροντιστήρια και στους δρόμους γύρω από τα σχολεία που δεν φτάνουν στα νοσοκομεία.

