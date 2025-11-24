search
24.11.2025 11:12

Πότε θα αρχίσει η πώληση φυσικών ελάτων, η πρώτη γεύση για τις τιμές – «Ίδιες με πέρυσι», λένε οι ειδικοί

24.11.2025 11:12
ELATO

Πυρετός προετοιμασιών επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στο χωριό Ταξιάρχης της Χαλκιδικής, όπου καλλιεργούνται φυσικά έλατα για τα Χριστούγεννα.

Οι καλλιεργητές έχουν ήδη ξεκινήσει να κόβουν τα δέντρα που θα στολιστούν στα σπίτια και τις επιχειρήσεις για την εορταστική περίοδο.

«Περισσότερα από 30.000 φυσικά έλατα»

Αυτή τη χρονιά αναμένεται να ταξιδέψουν από τον Ταξιάρχη περισσότερα από 30.000 φυσικά έλατα για να διατεθούν στην Χριστουγεννιάτικη αγορά ενώ οι τιμές θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα.

«Μπορεί να φτάσουμε φέτος τις 32 με 33.000 δέντρα που θα πωλούνται στις ίδιες τιμές με πέρυσι ανάλογα με το ύψος τους. Θα υπάρχουν έλατα από 50 ευρώ», σημειώνει ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη Γιάννης Ξάκης.

Τα δέντρα από τον Ταξιάρχη, το χωριό των περίπου 700 κατοίκων που έχουν ως βασική πηγή εισοδήματος την καλλιέργεια ελάτων στο όρος Χολομώντας, αναμένεται να κατευθυνθούν την Παρασκευή προς την Αθήνα αλλά και άλλες πόλεις από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τον Βόλο και την Πάτρα.

1 / 3