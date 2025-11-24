Νέα Πέραμος: Τραύματα από ψαλίδι φέρει ο 47χρονος – Το δραματικό τηλεφώνημα στην αστυνομία, «μας κυνηγά ο αδελφός μου για να μας σφάξει»

Ψαλίδι φαίνεται πως είναι το φονικό όπλο στην υπόθεση δολοφονίας του 47χρονου στη Νέα Πέραμο, για την οποία θεωρείται ύποπτος ο 44χρονος αδελφός του.

Το άγριο έγκλημα έγινε μέσα στο σπίτι που διέμεναν με τον μεγαλύτερο αδερφό τους, ηλικίας 48 ετών που ήταν και αυτός που κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. γύρω στις 05:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας 24/11.

Σύμφωνα με το iefimerida, ο μεγαλύτερος αδερφός φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι «μας κυνηγά ο αδελφός μου για να μας σφάξει».

Για την ώρα είναι άγνωστο τι οδήγησε στην όπως όλα δείχνουν αδελφοκτονία, με τον 44χρονο να φέρει κι αυτός τραύματα στο πρόσωπο, δείγμα ότι προηγήθηκε καβγάς πριν από τη δολοφονία.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι των τριών ανδρών, βρήκαν τον 47χρονο νεκρός και συνέλαβαν τον μικρότερο αδερφό του, ο οποίος μεταφέρθηκε πρώτα στο Αττικό Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Στο σπίτι στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου μετέβη και ιατροδικαστής για μακροσκοπική εξέταση στον νεκρό που θα δείξει από τι προήλθε ο θάνατος.

Τα τρία αδέρφια κατοικούσαν σε ένα απομονωμένο σημείο, στον Λουτρόπυργο -σε έναν χωματόδρομο που δεν έχει καν αρίθμηση- κοντά σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Άκης Τσελέντης: Περιπέτεια υγείας για τον σεισμολόγο, «50 ημέρες στο νοσοκομείο, ακίνητος σε ένα κρεβάτι»

Ηράκλειο: 41χρονος πέθανε την ώρα που έπαιζε ρακέτες στην παραλία

Τραγωδία στην Κρήτη: Δίχρονο κοριτσάκι πέθανε στην αγκαλιά της μητέρας του μετά από αιφνίδια αδιαθεσία