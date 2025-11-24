search
24.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

24.11.2025 07:59

Τραγωδία στην Κρήτη: Δίχρονο κοριτσάκι πέθανε στην αγκαλιά της μητέρας του μετά από αιφνίδια αδιαθεσία

24.11.2025 07:59
Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός δίχρονου κοριτσιού.

Το περιστατικό συνέβη ενώ το κοριτσάκι βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του και παρουσίασε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η μητέρα σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι κατέληξε στην αγκαλιά της.

Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και η τραγική απώλεια του δίχρονου κοριτσιού έχει σκορπίσει ανείπωτη οδύνη στο χωριό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάθηκαν 120.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, σαρώνει η μερική απασχόληση, μειώνονται τα εισοδήματος

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Τραύματα από ψαλίδι φέρει ο 47χρονος – Το δραματικό τηλεφώνημα στην αστυνομία, «μας κυνηγά ο αδελφός μου για να μας σφάξει»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Καυστικός Τσίπρας για Κωνσταντοπούλου- «Νάρκισσος, γελοιοποίησε το κοινοβούλιο, μετάνιωσα γι’ αυτήν»

ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» πρόοδο στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία – Τηλεδιάσκεψη των ηγετων της ΕΕ, γρίφος η στάση της Μόσχας

ΚΟΣΜΟΣ

Nτέιβιντ Κάμερον: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

