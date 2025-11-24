Τραγωδία στην Κρήτη: Δίχρονο κοριτσάκι πέθανε στην αγκαλιά της μητέρας του μετά από αιφνίδια αδιαθεσία

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός δίχρονου κοριτσιού.

Το περιστατικό συνέβη ενώ το κοριτσάκι βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του και παρουσίασε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η μητέρα σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι κατέληξε στην αγκαλιά της.

Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και η τραγική απώλεια του δίχρονου κοριτσιού έχει σκορπίσει ανείπωτη οδύνη στο χωριό.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Πέραμος: Νεκρός 47χρονος σε μονοκατοικία – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης (video)

Βάρκιζα: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα μεταξύ ανηλίκων – Δύο άτομα στο νοσοκομείο, 8 συλλήψεις

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για σοβαρή κακοκαιρία από Πέμπτη – Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες όλη την εβδομάδα