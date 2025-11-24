Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για σοβαρή κακοκαιρία από Πέμπτη – Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες όλη την εβδομάδα

Σημαντική μεταβολή του καιρού από σήμερα έως την Παρασκευή προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος κάνει λόγο για ενδείξεις σοβαρής πανελλαδικής κακοκαιρίας από την Πέμπτη, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες.

Η εβδομάδα ξεκινά με πιο χειμερινή εικόνα, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, σήμερα θα υπάρξουν χιονισμένα τοπία και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή αποδεικνύεται προσωρινή, αφού από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου αναμένεται νέο κύμα βροχών, αρχικά στα δυτικά, συνοδευόμενο από μεταφορά αφρικανικής σκόνης και ενισχυμένους νοτιάδες που θα ανεβάσουν και πάλι τη θερμοκρασία.

Ο κ. Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν «σήμα για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία» από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου και τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο. Το κύμα αυτό αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με συνεχείς βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά, ενώ οι νοτιάδες θα φθάσουν σε θυελλώδεις εντάσεις, προκαλώντας προβλήματα κυρίως στα πελάγη και στις παράκτιες περιοχές.

Παρά τη σοβαρότητα των φαινομένων, ο ίδιος τονίζει πως «μην περιμένετε όμως να έρθουν κρύα», υπογραμμίζοντας ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, λόγω των ισχυρών νοτιάδων και της μεταφοράς θερμότερων αερίων μαζών.

Συνολικά, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Τσατραφύλλια, η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, με αρχικά φαινόμενα ψυχρής εισβολής και στη συνέχεια σημαντική επιδείνωση από την Πέμπτη. Οι πολίτες σε πολλές περιοχές καλούνται να δείξουν προσοχή, καθώς η ένταση και η διάρκεια των βροχοπτώσεων και των ανέμων ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην καθημερινότητα και τις μετακινήσεις.

Ο καιρός σήμερα

Στα δυτικά και νοτιοδυτικά αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, σποραδικές βροχές, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 10 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 4 έως 16, στην Ήπειρο από 1 έως 14, στη Στερεά από 4 έως 16, στην Πελοπόννησο από 5 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 5 έως 17, στις Κυκλάδες από 8 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 18 και στην Κρήτη από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν νοτιοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι 2 έως 4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελούν τα Νότια Δωδεκάνησα όπου οι άνεμοι δεν θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Ο καιρός την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα κεντρικά και νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

