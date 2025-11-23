Κόρινθος: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο κανάλι στον Ισθμό

Νέο σοβαρό περιστατικό συγκλονίζει την Κορινθία, καθώς το απόγευμα της Κυριακής, εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας, μέσα στο κανάλι του Ισθμού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, άνδρες του Λιμενικού που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει στο νερό. Αφού τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί, δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια. Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο δραματική διάσταση, καθώς πρόκειται για δεύτερο νεκρό που εντοπίζεται στο ίδιο σημείο μέσα σε λίγες ημέρες.

