Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Καστοριάς λόγω των πλημμυρών

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Καστοριάς.

Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από απόφαση που εκδόθηκε μετά από αίτημα του Δημάρχου, Γιάννη Κορεντσίδη σε μια ενέργεια για να βρεθούν άμεσα πόροι για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες.

Παράλληλα με την κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη, ο Δήμος Καστοριάς έστειλε έγγραφο προς τον ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων), αναδεικνύοντας το μέγεθος της καταστροφής στις καλλιέργειες.

Σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε, έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές καλλιέργειες φασολιού, καλαμποκιού καθώς και τριφυλλιού.

