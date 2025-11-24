Νέα Πέραμος: Νεκρός 47χρονος σε μονοκατοικία – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης (video)

Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (24/11) στην ΕΛΑΣ, καθώς ένας 47χρονος άνδρας βρέθηκε τραυματισμένος θανάσιμα από αιχμηρό αντικείμενο σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο.

Ο άνδρας έφερε σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από ψαλίδι.

Από το ίδιο σημείο διακομίστηκε σε νοσοκομείο και ένας 44χρονος άνδρας, που είναι ο αδελφός του θύματος, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης.

Την αστυνομία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάλεσε ο τρίτος αδερφός, ένας 48χρονος.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο, ωστόσο τα ακριβή αίτια της συμπλοκής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, αναζητώντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες της περιοχής, ώστε να συμπληρωθεί το χρονικό της υπόθεσης.

