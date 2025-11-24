search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 09:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 07:38

Νέα Πέραμος: Νεκρός 47χρονος σε μονοκατοικία – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης (video)

24.11.2025 07:38
PERIPOLIKO154
αρχείου Eurokinissi

Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (24/11) στην ΕΛΑΣ, καθώς ένας 47χρονος άνδρας βρέθηκε τραυματισμένος θανάσιμα από αιχμηρό αντικείμενο σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο.

Ο άνδρας έφερε σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από ψαλίδι.

Από το ίδιο σημείο διακομίστηκε σε νοσοκομείο και ένας 44χρονος άνδρας, που είναι ο αδελφός του θύματος, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης.

Την αστυνομία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάλεσε ο τρίτος αδερφός, ένας 48χρονος.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο, ωστόσο τα ακριβή αίτια της συμπλοκής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, αναζητώντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες της περιοχής, ώστε να συμπληρωθεί το χρονικό της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Βάρκιζα: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα μεταξύ ανηλίκων – Δύο άτομα στο νοσοκομείο, 8 συλλήψεις

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για σοβαρή κακοκαιρία από Πέμπτη – Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες όλη την εβδομάδα

Βορίζια: Ένταση στο κοιμητήριο – Συναντήθηκαν οι συγγενείς των δύο νεκρών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
david-cameron_1311_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Nτέιβιντ Κάμερον: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα – «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

glika-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγώνας επιβίωσης για τα ζαχαροπλαστεία: Αυξημένο ενεργειακό κόστος και ακριβές πρώτες ύλες – Οι τιμές στα γιορτινά γλυκά

tselentis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άκης Τσελέντης: Περιπέτεια υγείας για τον σεισμολόγο, «50 ημέρες στο νοσοκομείο, ακίνητος σε ένα κρεβάτι»

synedrio_new
ΥΓΕΙΑ

Hellenic Stroke School: Σωτήρια επέμβαση σε εγκεφαλικό σε ζωντανή μετάδοση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 09:08
david-cameron_1311_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Nτέιβιντ Κάμερον: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα – «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

glika-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγώνας επιβίωσης για τα ζαχαροπλαστεία: Αυξημένο ενεργειακό κόστος και ακριβές πρώτες ύλες – Οι τιμές στα γιορτινά γλυκά

1 / 3