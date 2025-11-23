Βορίζια: Ένταση στο κοιμητήριο – Συναντήθηκαν οι συγγενείς των δύο νεκρών

«Θερμό» τετ α τετ είχαν οι συγγενείς των δύο νεκρών από το μακελειό στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το cretalive, σήμερα το πρωί οι οικογένειες του Φανούρη Καργάκη και της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη πήγαν στο νεκροταφείο (η οικογένεια Φραγκιαδάκη για τον πατέρα του θύματος που έχει θαφτεί εκεί) και συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο. Υπήρξε ένταση ωστόσο δεν ξέφυγαν τα πράγματα υπό το βλέμμα της αστυνομίας.

Πρακτικά ήταν αδύνατον να μη γίνει μια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών καθώς τόσο στην εκκλησία όσο και στο νεκροταφείο, είναι δύο σημεία που οι συναντήσεις τους δείχνουν αναπόφευκτες και γι’ αυτό στο χωριό βρίσκονται επί 24ωρου βάσεως αστυνομικοί. Το μίσος δεν έχει φύγει μεταξύ των δύο οικογενειών όπως είναι ξεκάθαρο.

