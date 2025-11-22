Τροχαίο στο Παγκράτι: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι δύο οδηγοί – Στο «Αιγινήτειο» η 32χρονη κόρη του θύματος

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι δύο οδηγοί, που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι, με θύμα μια 75χρονη.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 Ποινικού Κώδικα) και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, αφού πρώτα υποβλήθηκαν σε αιματολογικές εξετάσεις για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικές ουσίες.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, το Ι.Χ. που οδηγούσε ο 84χρονος, επί της οδού Νεοπτολέμου, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη, επί της οδού Ιλιάδος. Το Ι.Χ. του 85χρονου έπεσε πάνω σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα και παρέσυρε τη γυναίκα, μπροστά στα μάτια της 32χρονης ΑμεΑ κόρης της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε εξαιτίας παράβασης του STOP από τον 84χρονο.

Η κόρη του θύματος μεταφέρθηκε στο Αιγινήτειο

Η κόρη της 73χρονης, σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκε υπό την επίβλεψη αστυνομικών στο Α.Τ. Παγκρατίου, όπου από την πρώτη στιγμή κλήθηκε υπηρεσιακός ψυχολόγος για να αξιολογήσει την κατάστασή της.

Στη συνέχεια, με εντολή του εισαγγελέα, η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αιγινήτειο» για προσωρινή φιλοξενία.

Αγώνας δρόμου για να βρεθεί δομής φιλοξενίας

Οι Αρχές έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν άμεσα κατάλληλη δομή φιλοξενίας για την 32χρονη.

Οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες αναζητούν κάθε διαθέσιμη επιλογή για να εξασφαλισθεί η φροντίδα της νεαρής γυναίκας, καθώς ο πατέρας της έχει πεθάνει και πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν άλλοι συγγενείς που θα μπορούσαν να αναλάβουν τη φροντίδα της.

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά: Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή ναρκωτικών

Κακοκαιρία: Συγκλονιστική επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τη Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας (Video)

Σύνταγμα: Στις 27 Νοεμβρίου ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Μεγάλη γιορτή με τον Πάνο Μουζουράκη