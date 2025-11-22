Κακοκαιρία: Συγκλονιστική επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τη Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας (Video)

Τα δραστήρια μέλη της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας απεγκλώβισαν άλογο που είχε παγιδευτεί στα νερά στις φερτές ύλες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την Φιλιππιάδα.

Δείτε τις συγκλονιστικές στιγμές της διάσωσης του αλόγου στο βίντεο που ακολουθεί:

