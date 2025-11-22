search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

22.11.2025 14:26

Σύνταγμα: Στις 27 Νοεμβρίου ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Μεγάλη γιορτή με τον Πάνο Μουζουράκη

22.11.2025 14:26
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η Αθήνα μπαίνει επίσημα σε γιορτινούς ρυθμούς. Από τα ξημερώματα της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, το επιβλητικό έλατο από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας – με την άδεια του Δασαρχείου Βυτίνας – έφτασε στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής προετοιμασίας του Δήμου Αθηναίων.

Το εορταστικό πρόγραμμα

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για όλους, που θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων στην πόλη.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων, δίνοντας τον τόνο για τη λαμπερή βραδιά. Στις 18:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων θα ξεκινήσει μια μουσική «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού έως την πλατεία Συντάγματος, καλώντας τον κόσμο να ακολουθήσει και να συμμετάσχει στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη συνάντηση.

Στις 19:30, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκαςθα δώσει το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου και την επίσημη αποκάλυψη του φετινού εορταστικού διάκοσμου της πλατείας.

Από τις 18:30 έως τις 20:30, ο Πάνος Μουζουράκης θα παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό, ειδικά διαμορφωμένο χριστουγεννιάτικο live show. Με επιτυχίες όπως «Μεγαλώνω», «Έπαθα Αγάπη», «Φίλα Με Ακόμα», «Αυτή Είναι Η Ζωή», «Μαντάμ» και πολλές ακόμη, αλλά και με ξεχωριστές εορταστικές διασκευές, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, κέφι και γιορτινή διάθεση.

Στο πλευρό του οι μουσικοί:

  • Παύλος Καλτουρουμίδης – Πλήκτρα
  • Δημήτρης Καλονάρος – Τύμπανα
  • Δημήτρης Φροσύνης – Μπάσο
  • Αλέξανδρος Πουλιάσης – Κιθάρα
  • Δημήτρης Καραγιάννης – Σαξόφωνο
  • Διονύσης Κοκόλης – Τρομπέτα
  • Παιδική Χορωδία 2ου & 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου (διεύθυνση: Θωμάς Κοντογεώργης)

Τη γιορτή θα παρουσιάσουν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη, δίνοντας τον δικό τους ζεστό τόνο στη βραδιά που θα σηματοδοτήσει επίσημα την έναρξη της πιο φωτεινής εποχής του χρόνου στην Αθήνα.

