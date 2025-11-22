Κηφισιά: Συνελήφθη γνωστός τράπερ και ο μάνατζέρ του για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη δύο ατόμων, που επέβαιναν σε Ι.Χ., προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:40, στη συμβολή των οδών Ιλισίων και Αιολίας. Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., που θεώρησαν πως το όχημα είναι ύποπτο, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Σε αυτό επέβαιναν δύο άνδρες. Ο 23χρονος έλληνας τράπερ και ο 21χρονος μάναντζέρ του, αλβανικής υπηκοότητας.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κάνναβης καθώς και έναν τρίφτη.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

