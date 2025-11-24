Άκης Τσελέντης: Περιπέτεια υγείας για τον σεισμολόγο, «50 ημέρες στο νοσοκομείο, ακίνητος σε ένα κρεβάτι»

Περιπέτεια υγείας για τον σεισμολόγο Ακη Τσελέντη, που όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Facebook, βρισκόταν επί 50 ημέρες στο νοσοκομείο «ακίνητος σε ένα κρεβάτι».

Σε ερωτήσεις φίλων για την περιπέτεια της υγείας του, ο ίδιος απαντούσε «προσωπικά δεδομένα, ποτέ δε ρωτάμε».

Μέσα από την ανάρτησή του ευχαρίστησε το «έμπειρο και φιλότιμο» ιατρικό προσωπικό και σχολίασε πως «ο Άδωνις κάτι έκανε, ούτε κουνούπι δε πέταγε».

Τέλος, ανέφερε πως στο πλευρό του αυτές τις δύσκολες ώρες βρέθηκε ο καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος.

Όλη η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

«Αν και ακόμη δεν έχω συνέλθει προσπαθώ να καλύψω το καινό των αναρτήσεων μου… Πολλές τις είχα ανεβάσει στο φβ αλλά λόγω της κατάστασης μου δεν τα κατάφερα.

Έλειψα περίπου 50 ημέρες στο νοσοκομείο ακίνητος σε ένα κρεβάτι και ξέφευγα ξεφυλλίζοντας το μεγάλο ημερολόγιο με τις αναμνήσεις μου.

Πάντως ο Άδωνις κάτι έκανε. Τόσες ημέρες ακίνητος θα είχα γεμίσει ψείρες. Ούτε κουνούπι δε πέταγε.

Οφείλω να πω ένα εύγε για το έμπειρο και φιλότιμο ιατρικό προσωπικό που αντιμετώπιζαν κάθε ασθενή προσωπικά σαν δικό τους άνθρωπο.

Τα πρώτα μάτια που με κοίταγαν με στοργή όταν ξύπνησα ήταν του ανθρώπου σύμβολο για μένα του καθηγητή Βαρώτσου».

