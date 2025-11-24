search
24.11.2025 09:58

Χανιά: Άρχισαν οι συλλήψεις για μπαλωθιές – Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο τμήμα

Δύο άτομα συνελήφθησαν στον Πλατανιά Χανίων για μπαλωθιές. Πρόκειται για δύο αδέλφια ηλικίας 47 και 37 ετών, τους οποίους κατήγγειλαν άγνωστοι και στο σπίτι τους μετέβησαν αστυνομικοί.

Εκεί εντόπισαν πιστόλι κάλυκες και φυσίγγια, για να προχωρήσουν στη σύλληψή τους και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. 

Το περιστατικό έρχεται μόλις τρεις μέρες μετά τις ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για μετατροπή σε κακούργημα της οπλοκατοχής και οπλοφορίας πυροβόλου όπλου σε κοινωνικές εκδηλώσεις και πανηγύρια με τους παραβάτες να τιμωρούνται με κάθειρξη έως 8 χρόνια και χρηματική ποινή από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Παράλληλα, όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός, όποιος κατέχει ή φέρει πυροβόλο όπλο τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή που φτάνει τις 150.000 ευρώ.

adonis_georgiadis_2708_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Απίστευτη κλωτσοπατινάδα με τους πρώην συνεργάτες του – Δεν καταλαβαίνω τι κάνει»

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Καθημερινοί οι καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, είχαν βγει μαχαίρια – «”Σκοτώνονταν” συνέχεια» (videos)

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων για τα 250 ευρώ: Όχι άλλα επιδόματα, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης

nova_euroleague_adv
ADVERTORIAL

Πανδαισία EuroLeague με τις ελληνοσερβικές «μονομαχίες» στο παρκέ του Novasports!

tsipras_pappas_polakis_2411_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτες αντιδράσεις για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Τι του λένε Πολάκης, Παππάς και Σκουρλέτης (videos)

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

