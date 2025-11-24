Χανιά: Άρχισαν οι συλλήψεις για μπαλωθιές – Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο τμήμα

Δύο άτομα συνελήφθησαν στον Πλατανιά Χανίων για μπαλωθιές. Πρόκειται για δύο αδέλφια ηλικίας 47 και 37 ετών, τους οποίους κατήγγειλαν άγνωστοι και στο σπίτι τους μετέβησαν αστυνομικοί.

Εκεί εντόπισαν πιστόλι κάλυκες και φυσίγγια, για να προχωρήσουν στη σύλληψή τους και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Το περιστατικό έρχεται μόλις τρεις μέρες μετά τις ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για μετατροπή σε κακούργημα της οπλοκατοχής και οπλοφορίας πυροβόλου όπλου σε κοινωνικές εκδηλώσεις και πανηγύρια με τους παραβάτες να τιμωρούνται με κάθειρξη έως 8 χρόνια και χρηματική ποινή από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Παράλληλα, όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός, όποιος κατέχει ή φέρει πυροβόλο όπλο τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή που φτάνει τις 150.000 ευρώ.

