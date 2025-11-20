Ο Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τα μέτρα για την οπλοκατοχή: Δύο χρόνια φυλάκιση και πρόστιμα για μπαλωθιές – Τα μέτρα για την Κρήτη

Την εξειδίκευση των μέτρων για την οπλοκατοχή ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης από τη Κρήτη.

Ο υπ. Προστασίας του Πολίτη, ανακοίνωσε αυστηροποίηση πολλών μέτρων που ήταν ήδη σε ισχύ, μετατρέποντας σε κακουργήματα ορισμένα πλημμελήματα.

Μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε, είναι τα εξής:

Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους του πυροβόλου όπλου, αλλά και για υποτροπή του δράστη (κάθειρξη έως 10 ετών σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του ν. 2168/93 περί όπλων εντός δεκαετίας). Η ποινή μάλιστα δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Για υποτροπή σε περίπτωση πλημμελήματος, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας, εκβίασης, η ποινή εκτίεται κανονικά.

Περιοριστικοί όροι σε περίπτωση κινδύνου ζωής όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων (απαγόρευση επικοινωνίας, προσέγγιση χώρων κατοικίας παράδοση οπλισμού, εμφάνιση στο Α.Τ.)

Αναθεώρηση του πλαισίου και επανεξέταση έκδοσης αδειών σκοποβολής.

Ειδική διάταξη για απαλλαγή σε όποιον παραδίδει τον παράνομο οπλισμό του εκουσίως στην Αστυνομία πριν την πραγματοποίηση ελέγχων

Διεύρυνση των δημόσιων χώρων όπου η οπλοκατοχή και η οπλοφορία αποτελούν κακούργημα. Μπαίνει τέλος στην ατιμωρησία για μπαλωθιές σε γλέντια όπως γάμοι, πανηγύρια κτλ. Τα πρόστιμα θα φτάνουν τις 30.000 ευρώ κατά περίπτωση

Όποιος κατέχει ή φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι σε ιδιωτικές κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις, σε εμποροπανηγύρεις και δικαστικά καταστήματα τιμωρείται με κάθειρξη έως 8 ετών και χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

όποιος κατέχει, φέρει ή μεταφέρει παράνομα πυροβόλο όπλο (πιστόλια, περίστροφα) τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από 30.000 έως 150.000 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις για τη Κρήτη

Οσον αφορά τη Κρήτη, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη, ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις.

Η πρώτη είναι η αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης που θα ενισχυθεί με 122 αστυνομικούς, η δεύτερη είναι η ίδρυση ειδικού Τμήματος Εγκληματικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Υποδιεύθυνσης Κρήτης του «ελληνικού FBI», με αποστολή την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων και τη διαχείριση σύνθετων υποθέσεων οργανωμένης εγκληματικότητας και η τρίτη είναι ο επιχειρησιακός βραχίονας ελέγχων, καθώς από τους 122 αστυνομικούς, οι 100 θα προσληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και θα αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Μαρτίου, ενώ οι άλλοι 22 θα πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας.

«Περιμένετε και θα δείτε ότι η ΕΛΑΣ θα φέρει αποτελέσματα με τον οπλισμό. Εδώ έκανε σπουδαία δουλειά με την υπόθεση στα Βορίζια. Το νέο νομοσχέδιο θα μπει προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα και η λειτουργία του θα είναι καθολική. Αυτά που γίνονταν σας διαβεβαιώ πως θα τελειώσουν. Και παροτρύνω όσους έχουν παράνομα όπλα, να τα καταθέσουν γιατί θα γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι και οι ποινές θα είναι βαρύτατες. Θέλουμε να τελειώσουμε με αυτό το κακό μια και καλή» ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

