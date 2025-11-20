Ο Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τα μέτρα για την οπλοκατοχή: Δύο χρόνια φυλάκιση και πρόστιμα για μπαλωθιές – Τα μέτρα για την Κρήτη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την εξειδίκευση των μέτρων για την οπλοκατοχή ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης από τη Κρήτη.
Ο υπ. Προστασίας του Πολίτη, ανακοίνωσε αυστηροποίηση πολλών μέτρων που ήταν ήδη σε ισχύ, μετατρέποντας σε κακουργήματα ορισμένα πλημμελήματα.
Μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε, είναι τα εξής:
Οσον αφορά τη Κρήτη, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη, ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις.
Η πρώτη είναι η αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης που θα ενισχυθεί με 122 αστυνομικούς, η δεύτερη είναι η ίδρυση ειδικού Τμήματος Εγκληματικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Υποδιεύθυνσης Κρήτης του «ελληνικού FBI», με αποστολή την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων και τη διαχείριση σύνθετων υποθέσεων οργανωμένης εγκληματικότητας και η τρίτη είναι ο επιχειρησιακός βραχίονας ελέγχων, καθώς από τους 122 αστυνομικούς, οι 100 θα προσληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και θα αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Μαρτίου, ενώ οι άλλοι 22 θα πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας.
«Περιμένετε και θα δείτε ότι η ΕΛΑΣ θα φέρει αποτελέσματα με τον οπλισμό. Εδώ έκανε σπουδαία δουλειά με την υπόθεση στα Βορίζια. Το νέο νομοσχέδιο θα μπει προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα και η λειτουργία του θα είναι καθολική. Αυτά που γίνονταν σας διαβεβαιώ πως θα τελειώσουν. Και παροτρύνω όσους έχουν παράνομα όπλα, να τα καταθέσουν γιατί θα γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι και οι ποινές θα είναι βαρύτατες. Θέλουμε να τελειώσουμε με αυτό το κακό μια και καλή» ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.
Διαβάστε επίσης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται να προσέλθει ο «Φραπές» – Εξετάζεται η βίαιη προσαγωγή του
Στη… σέντρα βγάζει η ΠΟΕΣ τον Δένδια για τον καταδικασμένο αξιωματικό – Θέτει ζήτημα για το «κράτος δικαίου», έρχεται νέο συλλαλητήριο
Χατζηδάκης: Πράσινο φως από την Κομισιόν στο σχέδιο για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε περίπου 10 ημέρες οι καταβολές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.