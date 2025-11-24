Νέα Πέραμος: Καθημερινοί οι καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, είχαν βγει μαχαίρια – «”Σκοτώνονταν” συνέχεια» (videos)

Νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία στη Νέα Πέραμο όπου ένας 47χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα ψαλίδι ενώ δράστης θεωρείται ο 44χρονος αδελφός του, με τον οποίο είχε συχνές και βίαιες προστριβές.

Τραγική φιγούρα της υπόθεσης είναι ο 48χρονος, τρίτος, αδελφός, ο οποίος εντόπισε πρώτος τον 47χρονο νεκρό και τον 44χρονο τραυματισμένο μέσα στο σπίτι.

Ο ίδιος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και εξακολουθούν να διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα.

Σύμφωνα με την ΈΡΤ, οι γείτονες κατήγγειλαν ότι οι καβγάδες ήταν συχνοί ενώ εξαιτίας της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ, στο παρελθόν είχαν βγει μαχαίρια ανάμεσα στα δύο αδέλφια.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι φιλονικίες δεν έμεναν στα λόγια, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που οι δύο μικρότεροι αδελφοί κυνηγούσαν ακόμη και τον μεγαλύτερο, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας και παρείχε οικονομική υποστήριξη στην οικογένεια.

«Σκοτώνονταν συνέχεια»

«Ο Νίκος με τον Δημήτρη σκοτώνονταν συνέχεια. Ερχόταν η Αστυνομία και ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Είχαν θέματα με το αλκοόλ, είχαν γενικά θέματα από όταν έχασαν τη μάνα τους.

Καβγάδες συνέχεια, καβγάδες φοβερούς. Έπαιζαν ξύλο, και μαχαίρια έπιαναν. Το έχουν ξανακάνει αυτό τα παιδιά. Ήταν ευγενικά παιδιά αλλά το περίμενα ότι θα καταλήξουν έτσι.

Και τον αδελφό τους ακόμη που δούλευε όλη την ημέρα ντελίβερι για να τους ζει είχαν πάρει μαχαίρια και τον κυνηγούσαν στον δρόμο», λέει μια γειτόνισσα των 3 αδελφών ενώ τόσο η ίδια όσο και ένας άλλος γείτονας περιγράφουν τον καβγά που προηγήθηκε τους άγριου φονικού.

«Από τις 3 η ώρα σκοτώνονταν. Το βράδυ αργά χθες είχε κατέβει ο Νίκος κάτω και καθόταν κάτω στο δρόμο. Τον είδε ένας φορτηγατζής και τον ρώτησε γιατί δεν πάει σπίτι του και του είπε άσε με γιατί αν πάω σπίτι θα σκοτώσω τον αδελφό μου», λέει η ίδια.

«Δεν έχω ακούσει άλλον άνθρωπο να βρίζει τόσο πολύ τη μητέρα του όσο ο Νίκος. Πιάνονταν στα χέρια σχεδόν κάθε μέρα. Νομίζω είχε βγει ξανά και μαχαίρι. Δεν ήταν σε θέση να δουλέψουν αυτά τα παιδιά γιατί ήταν σε ναρκωτικά σίγουρα και σε αλκοόλ. Ξέρω ότι το βράδυ τον Νίκο τον φιλοξένησε ένα νταλικέρης εδώ γιατί πήγε και του είπε “δεν θα πάω πάνω γιατί αν θα πάω θα τον σκοτώσω”», περιγράφει ένας φίλος και γείτονας τον τριών αδελφών.

Διαβάστε επίσης:

Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ερχονται βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας»

Πότε θα αρχίσει η πώληση φυσικών ελάτων, η πρώτη γεύση για τις τιμές – «Ίδιες με πέρυσι», λένε οι ειδικοί

Χανιά: Άρχισαν οι συλλήψεις για μπαλωθιές – Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο τμήμα