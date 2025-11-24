Πύργος: Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος οδηγός φορτηγού, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα

Ένα εξαιρετικά σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 24/11, στην περιοχή της Κουτσοχέρας, στον επαρχιακό δρόμο Πύργου–Σιμοπούλου, σε σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο οδηγός ενός φορτηγού τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που επιχειρούσε να λύσει τους ιμάντες για να ξεφορτώσει τα σίδερα που μετέφερε.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, όταν ο οδηγός απελευθέρωσε τα σίδερα από τους ιμάντες, εκείνα κύλησαν και τον καταπλάκωσαν, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς στα κάτω άκρα, από τα γόνατα και κάτω.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ συνάδελφοι του άτυχου άνδρα έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας διεκομίσθη αρχικά Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Διαβάστε επίσης:

Βία ανηλίκων: Τέσσερα τραυματισμένα παιδιά μεταφερθήκαν μόνο χθες στα νοσοκομεία, μετά από συμπλοκές

Νέα Πέραμος: Καθημερινοί οι καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, είχαν βγει μαχαίρια – «”Σκοτώνονταν” συνέχεια» (videos)

Βία ανηλίκων: Τέσσερα τραυματισμένα παιδιά μεταφερθήκαν μόνο χθες στα νοσοκομεία, μετά από συμπλοκές