Η κακοκαιρία σάρωσε Κέρκυρα, Τζουμέρκα, Μετέωρα και Τρίκαλα: Σπίτι κόπηκε στα δύο – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Συνεργεία εκτελούν εργασίες σε Τζουμέρκα, Μετέωρα, Τρίκαλα και Κέρκυρα για την αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

Στα Τζουμέρκα το ποτάμι άφησε πίσω του πέτρες και κλαδιά. Μάλιστα, στον οικισμό Σγάρα ένα σπίτι κόπηκε στα δύο.

Η πυροσβεστική απομάκρυνε ηλικιωμένους από το χωριό Μύλος, γιατί υπήρχε κίνδυνος υπερχείλισης. Αρκετά χωριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στο δίκτυο υδροδότησης.

Πλημμύρισαν σπίτια στη Βόρεια Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές στη Βόρεια Κέρκυρα. Στο χωριό Μαγουλάδες πλημμύρισαν σπίτια, με τους κατοίκους να καταβάλουν προσπάθειες να σώσουν τα υπάρχοντα τους. Σε αρκετά χωριά παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις. «Έσπασαν πόρτες. Τα νερά και οι λάσπες ήταν μέχρι πάνω», δήλωσε κάτοικος.

Στο χωριό Καρουσάδες από τον όγκο των νερών κατέρρευσε η πλαγιά, στη οποία βρίσκεται η ιστορική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τα θεμέλια της εκκλησίας έχουν έρθει στην επιφάνεια, με τους ντόπιους να ανησυχούν ότι στην επόμενη κακοκαιρία θα καταρρεύσει η εκκλησία.

Αποκλεισμένα χωριά στα Τρίκαλα

Στα Μετέωρα ποτάμια υπερχείλισαν, καλύπτοντας τις γέφυρες.

Στον Ασπροπόταμο Τρικάλων κατέρρευσε η γέφυρα, με συνέπεια να αποκλειστούν τρία από τα εννέα χωριά. Παράλληλα, παρατηρούνται διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Ανέβηκε η στάθμη της λίμνης στην Καστοριά

Η στάθμη της λίμνης Καστοριάς ανέβηκε κατά 18 μονάδες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Η αύξηση της στάθμης των υδάτων αντιστοιχεί σε πάνω από 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς αγροτεμάχια φασολιών, πατάτας και μήλων πλημμύρισαν, ενώ υπάρχουν ορισμένοι φασολοπαραγωγοί, των οποίων η παραγωγή ήταν ακόμη στα χωράφια και λόγω των πλημμυρών καταστράφηκε ολοσχερώς.

Υπάρχουν ζημιές και δυσλειτουργίες σε αντλιοστάσια στο Νεστόριο και σε ορισμένα αλλά χωριά που βρίσκονται κατά μήκος του Αλιάκμονα από την υπερχείλιση των υδάτων του ποταμού κι οι κάτοικοί τους, προς το παρόν, χρησιμοποιούν εμφιαλωμένα νερά.

O καιρός αύριο

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της). Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη, από το βράδυ στην ανατολική νησιωτική χώρα και τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία έως 6και στο Ιόνιο 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα νότιοινοτιοδυτικοί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με5 μποφόρ και από το βράδυ νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

