23.11.2025 21:13

«Άσπρισαν» από το χιόνι τα χιονοδρομικά κέντρα σε Ήπειρο και Μακεδονία (Videos)

23.11.2025 21:13
chionia11

Στα λευκά ντύθηκαν τα χιονοδρομικά κέντρα σε Ήπειρο και Μακεδονία, όπως στο Ανήλιο Μετσόβου, στο Πισοδέρι Φλώρινας και στη Βασιλίτσα Γρεβενών.

Οι κορυφές, αλλά και πολλά σημεία από τις πίστες γέμισαν με χιόνι, ενώ η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της νύκτας. Το πρώτο χιόνι γέμισε με αισιοδοξία τους υπεύθυνους των χιονοδρομικών κέντρων που περιμένουν επαρκή όγκο χιονιού για να ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η θερμοκρασία στις ορεινές περιοχές έπεσε αρκετά και όλα δείχνουν ότι οι πίστες την περίοδο των Χριστουγέννων θα έχουν χιόνι για να υποδεχθούν τους επισκέπτες τους.

