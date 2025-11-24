Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα: Όχημα παρέσυρε μητέρα μπροστά στο 10 ετών παιδί της

Διερχόμενο όχημα παρέσυρε μητέρα μπροστά στο 10 ετών παιδί της στην Χαλκίδα.

Η μητέρα πάγαινε τον 10χρονο γιο της στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, όταν τη χτύπησε το όχημα, εκτοξεύοντας τη στην άσφαλτο.

Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως και έσπευσε προς τη γυναίκα για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται.

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν και άλλοι γονείς που πήγαιναν τα παιδιά τους στο σχολείο. Γιατρός που έτυχε να περνάει από το σημείο, έδωσε στο θύμα τις πρώτες βοήθειες και την κράτησε σε σταθερή κατάσταση μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα, μητέρα μετέφερε το παιδί, που ήταν σε κατάσταση σοκ στο σχολείο, και ειδοποίησε τον πατέρα του, σύμφωνα με το evianews.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Διαβάστε επίσης

Βία ανηλίκων: Τέσσερα τραυματισμένα παιδιά μεταφερθήκαν μόνο χθες στα νοσοκομεία, μετά από συμπλοκές

Νέα Πέραμος: Καθημερινοί οι καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, είχαν βγει μαχαίρια – «”Σκοτώνονταν” συνέχεια» (videos)

Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας»