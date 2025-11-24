search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

24.11.2025

Κρήτη: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι 29χρονης και την τραυμάτισε σοβαρά (Photos)

24.11.2025 16:34
Στιγμές τρόμου έζησε μία 29χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, η οποία είχε ένα απίστευτο ατύχημα, που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίο. 

Σύμφωνα με το patris.gr, η νεαρή γυναίκα επέβαινε σε δίκυκλο ως συνοδηγός, όταν μία ταμπέλα, που ενημέρωνε τα διερχόμενα οχήματα για τα έργα που γίνονται στην περιοχή, παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι της.

Κρήτη: Παραμένει στο σημείο η ταμπέλα που τραυμάτισε την 29χρονη

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η γυναίκα υπέστη κάταγμα στη μύτη, αλλά απέφυγε τα χειρότερα, καθώς φορούσε κράνος. 

Με αίματα παντού και σε κατάσταση σοκ, η 29χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο συνάδελφός της και οδηγός της μοτοσικλέτας δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας για την καταγραφή του περιστατικού, ενώ ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι, μετά το προαναφερθέν συμβάν, η ταμπέλα παρέμεινε στη μέση του δρόμου, την ώρα που στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

