Έμφραγμα στους δρόμους: Σημειωτόν τα αυτοκίνητα σε κέντρο και Κηφισό

Με υπομονή θα πρέπει να είναι οπλισμένοι οι οδηγοί, καθώς σχεδόν όλες οι κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας είναι στο κόκκινο από την κίνηση.

Τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους είναι πολλαπλάσια, λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας των εργαζομένων στο Μετρό, τη ΣΤΑΣΥ και το Τραμ για τον θάνατο 50χρονου συναδέλφου τους, που καταπλακώθηκε από υλικά τρένων.

Η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη σε:

Αθηνών-Κορίνθου

Αθηνών-Λαμίας

Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Λεωφόρο Μεσογείων

Λεωφόρο Κηφισίας

Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Λεωφόρο Συγγρού

Σταδίου

Βουλιαγμένης

Ποσειδώνος

Καλλιρόης

Η στάση εργασίας λήγει στις 18.00. Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑΣΥ έχουν προγραμματίσει νέα στάση εργασίας για το Σάββατο (29/11) από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 πμ.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

Προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά, 10΄-15΄στην έξοδο για Φυλής, 10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.

