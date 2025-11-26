Έμφραγμα στους δρόμους: Σημειωτόν τα αυτοκίνητα σε κέντρο και Κηφισό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με υπομονή θα πρέπει να είναι οπλισμένοι οι οδηγοί, καθώς σχεδόν όλες οι κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας είναι στο κόκκινο από την κίνηση.
Τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους είναι πολλαπλάσια, λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας των εργαζομένων στο Μετρό, τη ΣΤΑΣΥ και το Τραμ για τον θάνατο 50χρονου συναδέλφου τους, που καταπλακώθηκε από υλικά τρένων.
Η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη σε:
Η στάση εργασίας λήγει στις 18.00. Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑΣΥ έχουν προγραμματίσει νέα στάση εργασίας για το Σάββατο (29/11) από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 πμ.
