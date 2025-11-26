search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

26.11.2025 17:25

Έμφραγμα στους δρόμους: Σημειωτόν τα αυτοκίνητα σε κέντρο και Κηφισό

26.11.2025 17:25
Με υπομονή θα πρέπει να είναι οπλισμένοι οι οδηγοί, καθώς σχεδόν όλες οι κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας είναι στο κόκκινο από την κίνηση.

Τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους είναι πολλαπλάσια, λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας των εργαζομένων στο Μετρό, τη ΣΤΑΣΥ και το Τραμ για τον θάνατο 50χρονου συναδέλφου τους, που καταπλακώθηκε από υλικά τρένων.

Η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη σε:

  • Αθηνών-Κορίνθου
  • Αθηνών-Λαμίας
  • Λεωφόρο Αλεξάνδρας
  • Λεωφόρο Μεσογείων
  • Λεωφόρο Κηφισίας
  • Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας
  • Λεωφόρο Συγγρού
  • Σταδίου
  • Βουλιαγμένης
  • Ποσειδώνος
  • Καλλιρόης

Η στάση εργασίας λήγει στις 18.00. Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑΣΥ έχουν προγραμματίσει νέα στάση εργασίας για το Σάββατο (29/11) από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 πμ.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

  • Προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας
  • Προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά, 10΄-15΄στην έξοδο για Φυλής, 10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά απαγόρευση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών

Symploki
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις (Video)

ypourgiko_290825
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη υπό τον πρωθυπουργό – Δείπνο με τον Βέμπερ το βράδυ

vroxi athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Έφτασε και στην Αττική με καταιγίδες και κεραυνούς – Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

STASY
ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερος εργαζόμενος νεκρός στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ: Πώς ο «λάκκος» έγινε «λάκκος θανάτου»

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

