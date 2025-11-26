Άγρια κόντρα στη Βουλή με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν «καρφιά» και μπηχτές – «Ψευταρά», «Σταμάτα, ανάγωγη»

«Καρφιά» και μπηχτές αντάλλαξαν στη Βουλή Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου με την κατάσταση να εκτροχιάζεται. Οι αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε επιθέσεις που έχει δεχθεί ο σύντροφός της Διαμαντής Καραναστάσης μετά την παραίτησή του από τη Βουλή και όσα κατήγγειλε περί βρωμιάς φούντωσαν για τα καλά τον καβγά.

«Ο Διαμαντής είναι εκλεγμένος με το σπαθί του», ανέφερε και με το κινητό που κρατούσε έπαιξε απόσπασμα στο οποίο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, μιλούσε με ιδιαιτέρως θετικά λόγια για τον πρώην βουλευτή της.

«Λέτε απύθμενα ψέματα, από την ημέρα που ο Διαμαντής Καραναστάσης παραιτήθηκε λέγοντας πως δεν αντέχει τη βρωμιά σας, νομίζετε πως θα σκεπάσετε καθαρούς ανθρώπους», είπε ακόμη για να προσθέσει: «Ακούστε το γλείψιμο του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή και μετά τον βρίζει». Η αναπαραγωγή του βίντεο προκάλεσε την αντίδραση του αντιπροέδρου Βασίλη Βιλιάρδου.

Στο «κόκκινο» η ένταση με οξύτατους χαρακτηρισμούς

Σε οργισμένο ύφος απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης που μίλησε για άθλιο show και παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας οι πολίτες που πέρυσι, στις δημοσκοπήσεις, κατέτασσαν την Πλεύση Ελευθερίας ακόμη και στη δεύτερη θέση, σήμερα έχουν καταλάβει το πραγματικό πρόσωπο τη Ζωής Κωνσταντοπούλου και για αυτό τη δείχνουν κάτω από τη Φωνή Λογικής. Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε πως ο Διαμαντής Καραναστάσης είναι διορισμένος και με εμφανή ειρωνεία σχολίασε πως είναι συγκινητική η αγάπη που του δείχνει.

«Ψευταρά» τον αποκάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι έδειξε ένα χιτλερικό πρόσωπο. Στην αναφορά της πως και το ΚΚΕ έχει εκλεγμένο βουλευτή αντέδρασε ο Γιώργος Λαμπρούλης με τον οποίο στο παρελθόν είχαν «σφαχτεί».

«Ο θεός αγαπάει τον κλεφτή αλλά και τον νοικοκύρη», αντέτεινε ο Άδωνις Γεωργιάδης και στο ερώτημά της ποιος είναι ο κλέφτης, απάντησε: «εσείς».

Οι συνεχείς διακοπές τον εξόργισαν και φώναξε «μη με διακόπτετε, ανάγωγη, σταμάτα, δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έπλεξε το εγκώμιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου για όσα της είπε και επέμεινε πως ο Διαμαντής Καραναστάσης ήταν ανύπαρκτος στη Βουλή και πως ήταν καλύτερα να πει πως βαρέθηκε και παραιτήθηκε.

Κάνοντας με τα χέρια μια καρδιά, όπως οι προεκλογικές της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχολίασε πως η πρόεδρος που μιλάει για αγάπη έρχεται ως κατήγορος των άλλων, ενώ θα έπρεπε να ζητήσει συγνώμη από όσους άδικα – όπως είπε – κατηγόρησε, όπως τον Σταύρο Παπασταύρου που αθωώθηκε.

«Εάν είχατε ψυχή και δεν ήταν τόσο βρώμικη θα του ζητούσατε συγνώμη», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και ευχήθηκε στις εκλογές του 2027 να μην μπει η Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή.

