ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 19:44
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

26.11.2025 16:49

Στέφανος Κασσελάκης: Η Ραλλία Χρηστίδου διευθύντρια του γραφείου του, στη θέση του Μανώλη Καπνισάκη

26.11.2025 16:49
Αλλαγή στο κεντρικό επιτελείο του Κινήματος Δημοκρατίας: Η Ραλλία Χρηστίδου αναλαμβάνει Διευθύντρια του Γραφείου του προέδρου, Στέφανου Κασσελάκη.

Η κυρία Χρηστίδου αναλαμβάνει τη θέση που είχε ο Μανώλης Καπνισάκης, ο οποίος είχε παραιτηθεί, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί επισήμως, εδώ και περίπου ενάμιση μήνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχέσεις Κασσελάκη – Καπνισάκη παραμένουν καλές σε προσωπικό επίπεδο. Η παραίτηση υποβλήθηκε με την επίκληση προσωπικών λόγω και αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η Ραλλία Χρηστίδου είναι βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών (εκλέγεται από το 2019) και είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ στα τραγελαφικά γεγονότα του συνεδρίου μαϊμού στο Γκάζι.

Σε ανακοίνωσή του το ΚΙΔΗ αναφέρει ότι η κυρία Χρηστίδου «από νεαρή ηλικία εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ενώ η παρελθούσα καλλιτεχνική της δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από συνέπεια εργατικότητα ακεραιότητα και πολυσχιδή δημιουργικότητα αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα μέσα από συνεργασίες και επιτυχίες που την καθιέρωσαν στο ευρύ κοινό. Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, καλωσορίζει τη Ραλλία Χρηστίδου σε αυτό το νέο καθήκον, τονίζοντας την ανάγκη για ανθρώπους που συνδυάζουν γνώση, εντιμότητα και αυθεντικό ενδιαφέρον για το δημόσιο συμφέρον».

