Απόψε η εκδήλωση με Κόκκαλη, Φάμελλο, Χαρίτση και Δούκα (live)

Το απόγευμα στις 18:00 πραγματοποιείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων η εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή, με πρωτοβουλία του «Κόσμος» και συμμετοχή στο πανέλ των ομιλητών -και για πρώτη φορά από κοινού- οι Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Μιλούν επίσης, ο Γραμματέας του «Κόσμος», Πέτρος Κόκκαλης, και δύο στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων, ο Νίκος Χαραλαμπίδης, από το ελληνικό τμήμα της Greenpeace και η Θεοδότα Νάντσου, από το WWF Ελλάς.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Η εκδήλωση έχει έντονο άρωμα προοδευτικής συνεργασίας και επιχειρεί να καταδείξει ότι υπάρχουν κοινές συνισταμένες μεταξύ των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, εν προκειμένω η κλιματική αλλαγή, που μπορούν, μαζί με άλλα θέματα να αποτελέσουν βάση προγραμματικής συζήτησης με στόχο ένα κοινό ψηφοδέλτιο.

Για μια Εθνική Πράσινη Συμφωνία

Προς το παρόν το πλαίσιο της εκδήλωσης περιγράφεται ως εξής:

«Σκοπός της εκδήλωσης δεν είναι η απλή περιγραφή του προβλήματος, αλλά η σύνθεση λύσεων. Επιδιώκουμε τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου λογικής και ευθύνης που θα εγγυηθεί:

Την άμεση αξιοποίηση των συμπερασμάτων της COP30 για την προσέλκυση πόρων.

Την Ενεργειακή Ασφάλεια και την απεξάρτηση από τα ακριβά ορυκτά καύσιμα.

Την Οικονομική Ανθεκτικότητα με δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η Ελλάδα χρειάζεται μία σοβαρή και πλειοψηφική φωνή που θα βλέπει την κλιματική δράση ως ευκαιρία ευημερίας. Ο ΚΟΣΜΟΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Η εποχή της θεωρίας τελείωσε. Η ώρα της πράξης είναι τώρα».

Το live της εκδήλωσης

